У Запорізьких лікарнях 90% "ковідних" ліжок уже зайняті

Місто в терміновому порядку перепрофільовує кілька сотень нових місць у лікарнях

Місто в терміновому порядку перепрофільовує кілька сотень нових місць у лікарнях

Фото з відкритих джерел

Запоріжжя, яке ввійшло в "червону" зону в п'ятницю, опинилося на порозі дефіциту лікарняних ліжок для пацієнтів із коронавірусом.

Про це розповів заступник міського голови Анатолій Пустоваров, передає RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, на сьогодні через інтенсивну госпіталізацію хворих на коронавірус 90% ліжок у запорізьких лікарнях уже зайняті. В результаті місто розгортає в місцевих лікарнях додаткові ліжка.

Місто в терміновому порядку перепрофільовує кілька сотень нових місць у лікарнях, також посилено карантинні обмеження.

У наших лікарнях на сьогодні 1073 місця для таких хворих. І ми сьогодні видали наказ про додаткове перепрофілювання в "ковідний фонд" іще 205 ліжок. У нас 90-110 госпіталізацій щодня, виписка йде 60-80 осіб. Ми розуміємо: якщо тенденція математично збільшуватиметься, ми не встигатимемо доставляти ліжка, я вже не кажу про медичний персонал, - розповів Пустоваров.

При цьому чиновник наголосив, що ситуація в запорізьких лікарнях складна, але поки що контрольована.

На період перебування Запоріжжя в "червоній" зоні з 00:00 годин 9 квітня в місті почали діяти жорсткі карантинні обмеження, які, на думку влади, мають знизити рівень захворюваності. Зокрема, припинено планові госпіталізації в місцевих лікарнях.

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