Стало відомо, скільки українців підтримують введення локдауну

52% опитаних побоюються, що можуть захворіти на коронавірусну хворобу

52% опитаних побоюються, що можуть захворіти на коронавірусну хворобу

Фото з відкритих джерел

Близько двох третин українців підтримують запровадження жорсткого карантину, але не закриття міського і міжміського транспорту.

Як пише RegioNews, про це свідчать результати дослідження, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".

Зокрема, майже дві третини - 65% - опитаних підтримують запровадження "жорсткого карантину" (локдауну), 33% – не підтримують. Ще 3% не змогли відповісти. З початку березня підтримка карантину зросла з 56% до 65%, останніх відносно більше серед жителів центру країни, старшого населення, тих, хто боїться захворіти.

Також 77% підтримують закриття ресторанів та кафе в рамках "жорсткого карантину", 63% – закриття шкіл, 59% – дитсадків. Натомість закриття міського та міжміського транспорту не підтримують понад дві третини громадян - майже 70%. За останній місяць зріс рівень підтримки закриття закладів харчування, освітніх установ та транспорту.

При цьому 55% заявили, що будуть більше дотримуватися правил "жорсткого карантину", аніж весною минулого року. 17% – сказали, що робитимуть це менше, 26% – так само.

Нагадаємо, що українці почали більше підтримувати введення жорсткого карантину.