Во Львове на следующей неделе начнут вакцинацию коммунальщиков и учителей

Такое решение принял штаб по борьбе с COVID-19

Такое решение принял штаб по борьбе с COVID-19

Фото: из открытых источников

Вj Львове 12 апреля стартует процесс вакцинации людей, которые обеспечивают жизнедеятельность города, в частности, работников коммунальных служб и педагогов.

Об этом в Telegram сообщил мэра Львова Андрей Садовый, передает RegioNews.

Уже со следующей недели начинаем вакцинировать людей, которые обеспечивают жизнедеятельность города. Это педагоги, водители, контролеры и работники АТП, Теплоэнерго и других стратегических коммунальных предприятий", - написал Садовый.

Он добавил, что в городе уже работают 19 бригад, проводящих вакцинацию, на следующей неделе к этому процессу планируют привлечь еще 5.

Нам очень важно, чтобы люди, от которых зависит каждый день жизни города, были здоровыми и чувствовали себя в безопасности. Думаю, это однозначно ускорит выход города из усиленного карантина", - добавил мэр Львова.

Напомним, в Минздраве сказали, когда Украина получит долгожданную вакцину Pfizer.