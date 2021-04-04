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04 квітня 2021, 14:53 996

У Миколаєві Нацгвардія заблокувала ринок, який порушував карантин

04 квітня 2021, 14:53 996
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На ринок не пропускали ні продавців, ні покупців
На ринок не пропускали ні продавців, ні покупців
Фото: «Новости-N»
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Вранці 4 квітня, в Миколаєві військовослужбовці Національної гвардії спільно з поліцейськими заблокували всі входи на речовий ринок «Колос».

Про це пише видання "Новости-N", передає RegioNews.

Видання повідомляє, що близько 9 години ранку на парковку біля супермаркету "Велмарт" заїхали автомобіль КрАЗ і автобус Suzuki з розпізнавальними знаками Нацгвардії. З них вийшли десятки військових, які попрямували до ринку "Колос". До цього часу багато точок встигли відкритися і почати роботу.

Поліцейські і нацгвардійці заблокували всі входи на речовий ринок. Як розповів один з поліцейських, їм поставили завдання не пропускати на ринок нікого — ні продавців, ні покупців. Зазначимо, що до цього часу багато точок вже працювали.

Нині поліцейські досі чергують біля "Колоса". Практично всі торгові точки закриті, однак кілька кіосків все ж працюють, попри заборону. Продавці стверджують, що вони працюють "на винос". Протоколи про порушення карантинних обмежень щодо їх поки не складали.

Разом з тим на речовому ринку, який розташований на протилежній стороні проспекту Миру, більшість торгових точок спокійно працюють. Поліції там немає, ніхто нікого не чіпає, - пише видання.

Нагадаємо, у Миколаєві з 3 квітня діє жорсткий карантин. В місті дозволили роботу громадського транспорту тільки вранці і ввечері за графіком: з 6:30 до 9:00 до 16:30 до 19:00.

Закрили торгові ярмарки і вуличні майданчики, в тому числі торгівлю з автотранспортних засобів і причепів. Учні 1-11 класів будуть навчатися дистанційно до моменту виходу міста з "червоного" рівня епідемічної небезпеки.

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