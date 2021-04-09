Городской совет Николаева просит Кабмин отменить некоторые ограничения карантина

3 апреля в городе усилили карантин и запретили работу рынков

3 апреля в городе усилили карантин и запретили работу рынков

Фото: из открытых источников

Исполнительный комитет Николаевского городского совета направил обращение в Кабинет Министров, в котором просит разрешить работу непродовольственных рынков в "красной" зоне карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского совета, передает RegioNews.

8 апреля Исполком принял решение "О реализации права на труд субъектов хозяйствования на территории города Николаева в условиях карантина".

Решено ... обратиться в Кабинет Министров Украины относительно пересмотра дополнительного ограничения, предусмотренного подпунктом 9 пункта 3-5 постановления Кабинета Министров Украины от 09.12.2020 № 1236", - говорится в сообщении.

В городском совете считают, что это поможет поддержать малый и средний бизнес и обеспечит право предпринимателей на труд.

Напомним, 3 апреля в Николаеве ужесточили карантин, в городе ограничили работу рынков, транспорта и кинотеатров.

4 апреля в Николаеве Нацгвардия заблокировала рынок, нарушавший карантин. На рынок не пропускали ни продавцов, ни покупателей.