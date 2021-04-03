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03 квітня 2021, 12:43 7

У Миколаєві й Запоріжжі з 3 квітня посилили карантин: що заборонено

03 квітня 2021, 12:43 7
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У містах обмежили роботу ринків, транспорту та кінотеатрів
У містах обмежили роботу ринків, транспорту та кінотеатрів
Фото з відкритих джерел
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Відсьогодні в Запоріжжі та Миколаєві почав діяти жорсткий карантин.

Про це пише RegioNews.

У Миколаєві з 3 квітня у місті дозволили роботу громадського транспорту тільки вранці і ввечері по графіку: з 6:30 до 9:00 до 16:30 до 19:00.

Закрили торгові ярмарки і вуличні майданчики, у тому числі - торгівлю з автотранспортних засобів і причепів. Учні 1-11 класів будуть навчатися дистанційно до моменту виходу міста з "червоного" рівня епідемічної небезпеки.

У Запоріжжі місцева влада ухвалила рішення ввести сьогодні посилений карантин через ситуацію з коронавірусом. У місті заборонено закладам харчування (окрім служб доставки) працювати з понеділка по п’ятницю з 20:00 до 6:00, а також у вихідні та святкові дні. Також заборонили проведення масових заходів, роботу кінотеатрів та інших закладів культури, діяльність ринків та магазинів, окрім продовольчих.

Разом з тим, у Запоріжжі громадський транспорт продовжить працювати, але в разі дотримання правила заповненості салону не більше кількості сидячих місць. Очне навчання в 1-4 класах продовжиться, дитсадки працюватимуть.

Нагадаємо, що у Київській області вирішили посилити карантин з 5 квітня.

коронавірус карантин влада Миколаїв Запоріжжя

 
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