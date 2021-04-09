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09 квітня 2021, 13:07 43

Кличко вимагає запровадити повний локдаун і обмежити сполучення між областями

09 квітня 2021, 13:07 43
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Він дорікнув громадянам за те, що вони не дотримуються вимог карантину
Він дорікнув громадянам за те, що вони не дотримуються вимог карантину
Фото: із відкритих джерел
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Мер Києва Віталій Кличко звернувся до Кабінету Міністрів із закликом запровадити на всій території України жорсткий загальнонаціональний карантин.

Про це він сказав під час брифінгу, передає RegioNews.

Я звертаюся до уряду невідкладно розглянути питання про введення загальнонаціонального локдауну! Справжнього. З обмеженням пересування між регіонами країни, з контролем за дотриманням строгих правил", - заявив Кличко.

За його словами, багато людей не дотримуються вимог карантину в умовах суворих обмежень і дорікнув громадянам, що ті хочуть їздити в громадському транспорті.

Кличко стверджує, що пересування між регіонами України має бути обмежене, оскільки відбувається безконтрольне поширення коронавірусу територією держави.

А то в нас всі хочуть їздити в громадському транспорті. Працювати в офісах, а не дистанційно. Гуляти натовпами без масок. Влаштовувати вечірки. Їздити гуляти в інші міста. Відбувається безконтрольне розповсюдження вірусу і його міграція країною", – додав Кличко.

Нагадаємо, раніше Кличко розповів, чи продовжать локдаун у Києві до 10 травня.

локдаун карантин коронавірус Обмеження Віталій Кличко заява

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