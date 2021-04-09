Кличко вимагає запровадити повний локдаун і обмежити сполучення між областями
Мер Києва Віталій Кличко звернувся до Кабінету Міністрів із закликом запровадити на всій території України жорсткий загальнонаціональний карантин.
Про це він сказав під час брифінгу, передає RegioNews.
Я звертаюся до уряду невідкладно розглянути питання про введення загальнонаціонального локдауну! Справжнього. З обмеженням пересування між регіонами країни, з контролем за дотриманням строгих правил", - заявив Кличко.
За його словами, багато людей не дотримуються вимог карантину в умовах суворих обмежень і дорікнув громадянам, що ті хочуть їздити в громадському транспорті.
Кличко стверджує, що пересування між регіонами України має бути обмежене, оскільки відбувається безконтрольне поширення коронавірусу територією держави.
А то в нас всі хочуть їздити в громадському транспорті. Працювати в офісах, а не дистанційно. Гуляти натовпами без масок. Влаштовувати вечірки. Їздити гуляти в інші міста. Відбувається безконтрольне розповсюдження вірусу і його міграція країною", – додав Кличко.
Нагадаємо, раніше Кличко розповів, чи продовжать локдаун у Києві до 10 травня.