Кличко вимагає запровадити повний локдаун і обмежити сполучення між областями

Він дорікнув громадянам за те, що вони не дотримуються вимог карантину

Він дорікнув громадянам за те, що вони не дотримуються вимог карантину

Фото: із відкритих джерел

Про це він сказав під час брифінгу, передає RegioNews.

Я звертаюся до уряду невідкладно розглянути питання про введення загальнонаціонального локдауну! Справжнього. З обмеженням пересування між регіонами країни, з контролем за дотриманням строгих правил", - заявив Кличко.

За його словами, багато людей не дотримуються вимог карантину в умовах суворих обмежень і дорікнув громадянам, що ті хочуть їздити в громадському транспорті.

Кличко стверджує, що пересування між регіонами України має бути обмежене, оскільки відбувається безконтрольне поширення коронавірусу територією держави.

А то в нас всі хочуть їздити в громадському транспорті. Працювати в офісах, а не дистанційно. Гуляти натовпами без масок. Влаштовувати вечірки. Їздити гуляти в інші міста. Відбувається безконтрольне розповсюдження вірусу і його міграція країною", – додав Кличко.

Нагадаємо, раніше Кличко розповів, чи продовжать локдаун у Києві до 10 травня.