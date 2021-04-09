У ЗСУ від коронавірусу померли вже 67 військових
У Збройних силах зафіксували 67-й летальний випадок коронавірусної хвороби.
Як пише RegioNews, про це йдеться у повідомленні командування Медичних сил ЗСУ.
За даними Медсил, померлий — військовий, який спочатку лікувався у мобільному шпиталі, а потім — у клінічному центрі Північного регіону. Стан пацієнта погіршувався, терапія не допомогла.
Протягом минулої доби, 8 квітня, також зареєстровано 205 нових випадків COVID-19. Шпиталізували 35 хворих.
Станом на 9 квітня у Збройних силах на COVID-19 хворіють 2 917 осіб, на ізоляції — 946.
Усього за час пандемії одужали 19 919, померли — 67.
Від початку вакцинальної кампанії у ЗСУ 33 239 осіб отримали одну дозу вакцини, з них 2 777 — військові медики.
Епідемічна обстановка в Збройних Силах України. Станом на 10.00 9 квітня в Збройних Силах України на гостру респіраторну...Posted by Командування Медичних сил Збройних Сил України on Friday, April 9, 2021
Нагадаємо, в Україні за добу майже 20 тисяч нових хворих COVID-19.