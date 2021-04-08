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08 квітня 2021, 16:12 5

Хабарництво в ОАСК: прокуратура хоче арештувати брата судді Вовка

08 квітня 2021, 16:12 5
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Загальна сума застави для обох підозрюваних становить 84 млн грн
Загальна сума застави для обох підозрюваних становить 84 млн грн
Фото: НАБУ
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Прокуратура буде просити суд взяти під арешт брата судді Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка Юрія Зонтова та його подільника із можливістю внести заставу у розмірі 70 і 14 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба САП, передає RegioNews.

8 квітня 2021 року прокурорами САП та детективами НАБУ вручені клопотання про обрання запобіжних заходів адвокатам, підозрюваним у підбурюванні до надання неправомірної вигоди у сумі 100 тис. доларів США за вирішення питання з винесенням рішення у справі, яка слухається в Окружному адміністративному суді м. Києва”, - йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що прокурори наполягають на застосуванні до підозрюваних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 70 млн гривень та 14 млн гривень відповідно.

Нагадаємо, 6 квітня детективи та прокурори затримали в порядку ст. 208 КПК України "на гарячому" двох адвокатів при отриманні 100 тисяч доларів США з метою подальшої передачі цих коштів суддям ОАСК. За ці гроші "адвокати" обіцяли ліквідатору товариства допомогти винести "зручне" судове рішення.

У одного з адвокатів, який є братом голови ОАСК, під час проведення слідчих дій були виявлені та вилучені чималі суми грошових коштів: 80 тисяч доларів США (частина неправомірної вигоди), 3 мільйони 700 тисяч доларів США, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів стерлінгів, 230 тисяч гривень.

Брата голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка Юрія Зонтова відсторонили від виконання службових обов'язків у Службі зовнішньої розвідки на період досудового розслідування справи про отримання хабаря у 100 тисяч доларів.

Пізніше генпрокурор Венедіктова підписала підозру братові голови ОАСК Вовка.

НАБУ САП корупція Кримінальна відповідальність оаск Павло Вовк

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