Депутата Бориспільської райради спіймали на вимаганні хабаря

Йому вже повідомлено про підозру

Йому вже повідомлено про підозру

Фото: СБУ

Депутата Бориспільської районної ради викрили на корупції. Він вимагав і отримав від київського нотаріуса $40 тисяч.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Депутат погрожував позбавити потерпілу нотаріального свідоцтва і виключити з Єдиного реєстру нотаріусів через штучні звинувачення у недоброчесності. Зловмисник посилався на свої нібито впливові зв’язки у політичних колах і Мін'юсті.

Для уникнення відповідальності, гроші йому передавали через пункт обміну валют. Потім він планував їх перевести у криптовалюту", - повідомили оперативники.

Правоохоронці затримали депутата у Шевченківському районі столиці згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після передачі нотаріусом усієї суми у пункт обміну валют.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 369-2 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України затриманому повідомлено про підозру.

Раніше повідомлялось, що колишній столичний депутат може загриміти на 10 років до в'язниці через підпал квартири.