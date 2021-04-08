Взяточничество в ОАСК: прокуратура хочет арестовать брата судьи Вовка

Общая сумма залога для обоих подозреваемых составляет 84 млн грн

Общая сумма залога для обоих подозреваемых составляет 84 млн грн

Фото: НАБУ

Прокуратура будет просить суд взять под арест брата судьи Окружного административного суда Киева Павла Вовка Юрия Зонтова и его подельника с возможностью внести залог в размере 70 и 14 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба САП, передает RegioNews.

8 апреля 2021 года прокурорами САП и детективами НАБУ вручены ходатайства об избрании меры пресечения адвокатам, подозреваемым в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды в сумме 100 тыс. долларов США за решение вопроса с вынесением решения по делу, которое слушается в Окружном административном суде. Киева", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что прокуроры настаивают на применении к подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 70 млн гривен и 14 млн гривен соответственно.

Напомним, 6 апреля детективы и прокуроры задержали в порядке ст. 208 УПК Украины "на горячем" двух адвокатов при получении 100 тысяч долларов США с целью дальнейшей передачи этих средств судьям ОАСК. За эти деньги "адвокаты" обещали ликвидатору общества помочь вынести "удобное" судебное решение.

У одного из адвокатов, который является братом главы ОАСК, во время проведения следственных действий были обнаружены и изъяты крупные суммы денежных средств: 80 тысяч долларов США (часть неправомерной выгоды), 3 миллиона 700 тысяч долларов США, 840 тысяч евро, 20 тысяч фунтов стерлингов, 230 тысяч гривен.

Брата главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка Юрия Зонтова отстранили от выполнения служебных обязанностей в Службе внешней разведки на период досудебного расследования дела о получении взятки в 100 тысяч долларов.

Позже генпрокурор Венедиктова подписала подозрение брату председателя ОАСК Вовка.