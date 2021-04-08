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08 квітня 2021, 11:39 40

Керівництво Служби зовнішньої розвідки хочуть заслухати в Раді щодо брата Вовка Зонтова

08 квітня 2021, 11:39 40
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Фото: з відкритих джерел
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Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки прийняв рішення викликати для звіту керівництво Служби зовнішньої розвідки України після затримання брата голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка Юрія Зонтова.

Про це повідомила заступник голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат від "Слуги народу" Мар'яна Безугла, передає RegioNews.

Керівництво СЗРУ викликаємо на Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки, 14.04.21", - повідомила Безугла.

Як повідомлялося, брата голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка Юрія Зонтова відсторонили від виконання службових обов'язків у Службі зовнішньої розвідки на період досудового розслідування справи про отримання хабаря у 100 тисяч доларів.

Нагадаємо, генпрокурор Венедіктова підписала підозру братові голови ОАСК Вовка.

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