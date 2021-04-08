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08 квітня 2021, 14:50 113

Вітренко начебто не йде, але кандидатів на його посаду розглядають, - ЗМІ

08 квітня 2021, 14:50 113
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Більшість з них претендували на посаду міністра енергетики ще в 2020 році
Більшість з них претендували на посаду міністра енергетики ще в 2020 році
Фото з відкритих джерел
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Серед потенційних кандидатів на посаду міністра енергетики наразі є п'ять людей. Більшість з них були кандидатами на цю посаду ще в 2020 році.

Про це повідомляє LB.ua, передає RegioNews.

На посаду міністра енергетики зараз розглядають потенційні кандидатури п'яти осіб.

Перший ймовірний претендент – Ольга Бєлькова, колишня народна депутатка. У минулому – заступниця голови Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. З червня 2020 року очолює міжнародний напрямок компанії "Оператор ГТС України". Ольга відмовилася від коментарів на тему можливого призначення міністром, - повідомляє видання.

Наступний гіпотетичний кандидат – Андрій Фаворов – з кінця 2018 року по квітень 2020 року очолював газовий бізнес НАК "Нафтогаз України". Фактично він замінив у компанії Юрія Вітренка, якого у травні 2020 року було звільнено за скороченням штатів. Він теж відмовився від коментаря.

Третій – Максим Немчинов – чинний заступник міністра енергетики, відповідає за нафтогазовий напрямок.

Четвертий – Юрій Гнатюк – директор ДП "Енергоринок".

І Немчинов, і Гнатюк в коментарі сказали, що предметної розмови з приводу можливості призначення на пост міністра з ними не було, але в принципі вони відкриті до діалогу на цю тему.

П'ятий – Олег Семінський – народний депутат (фракція "Слуга народу"), заступник голови комітету з енергетики та ЖКГ. Також відмовився від коментаря на цю тему.

Як повідомлялося, сьогодні Вітренко спростував чутки про свою відставку. В.о. міністра енергетики перебував з візитом у Досі, столиці Катару.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Юрій Вітренко написав заяву про звільнення. Про свою відставку він нібито почав говорити близько двох тижнів тому.

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