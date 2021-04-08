Кабмін призначив нового керівника Апарату прем’єра
Раніше ця особа працювала заступником голови Івано-Франківської ОДА
Раніше ця особа працювала заступником голови Івано-Франківської ОДА
Кабінет міністрів призначив Євгенія Фербея керівником Апарату прем’єр-міністра.
Відповідне розпорядження № 283-р від 7 квітня опубліковане на Урядовому порталі, пише RegioNews.
"Призначити Фербея Євгенія Миколайовича на посаду керівника Апарату прем’єр-міністра України", - йдеться у документі.
Фербей раніше працював заступником голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації.
Відомо, що у жовтні 2020 року уряд звільнив Тетяну Кривенко з посади керівника апарату прем'єр-міністра. Також уряд поклав тимчасово, до призначення в установленому порядку керівника Апарату прем’єр-міністра, виконання обов’язків на цій посаді на радника прем’єр-міністра Олега Губанова.
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