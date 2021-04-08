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08 квітня 2021, 13:58 18

Кабмін призначив нового керівника Апарату прем’єра

08 квітня 2021, 13:58 18
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Раніше ця особа працювала заступником голови Івано-Франківської ОДА
Раніше ця особа працювала заступником голови Івано-Франківської ОДА
Фото з відкритих джерел
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Кабінет міністрів призначив Євгенія Фербея керівником Апарату прем’єр-міністра.

Відповідне розпорядження № 283-р від 7 квітня опубліковане на Урядовому порталі, пише RegioNews.

"Призначити Фербея Євгенія Миколайовича на посаду керівника Апарату прем’єр-міністра України", - йдеться у документі.

Фербей раніше працював заступником голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Відомо, що у жовтні 2020 року уряд звільнив Тетяну Кривенко з посади керівника апарату прем'єр-міністра. Також уряд поклав тимчасово, до призначення в установленому порядку керівника Апарату прем’єр-міністра, виконання обов’язків на цій посаді на радника прем’єр-міністра Олега Губанова.

Нагадаємо, нещодавно Кабмін призначив в "Ощадбанк" бізнес-партнера голови ОП Андрія Єрмака.
Кабмін Україна звільнення влада уряд

 
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