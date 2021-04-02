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02 квітня 2021, 16:28 1431

Петиція про звільнення Айни Тимчук на сайті президента набрала 676 голосів за 10 днів

02 квітня 2021, 16:28 1431
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Голову Харківської ОДА пропонують звільнити "за дискредитацію театральної громадськості"
Голову Харківської ОДА пропонують звільнити "за дискредитацію театральної громадськості"
Фото з відкритих джерел
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На сайті президента України розміщена петиція з пропозицією звільнити очільницю Харківської ОДА Айну Тимчук з займаної посади.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт президента.

Петиція "Зняти з роботи Айну Тимчук - голову ОДА" зібрала вже 676 голосів за 10 днів від оприлюднення.

За дискредитацію театральної громадськості Харкова і недостовірну інформацію, зняти Айну Тимчук з займаної посади, - йдеться в петиції.

Автор петиції - Сорочинський Володимир Євгенович, дата оприлюднення - 22 березня 2021.

Наразі триває збір підписів, залишився 81 день.

За 10 днів петиція зібрала 676 голосів з 25000 необхідних.

Як повідомлялося, працівники театрів виступили за звільнення голови Харківської ОДА. Вони зареєстрували петицію з відповідною вимогою.

Читайте також: "Транзитний губернатор": чому Айну Тимчук вважають тимчасовим епізодом на Харківщині.

звільнення петиції ОДА Харківська область Айна Тимчук

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