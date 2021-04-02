Петиція про звільнення Айни Тимчук на сайті президента набрала 676 голосів за 10 днів

Голову Харківської ОДА пропонують звільнити "за дискредитацію театральної громадськості"

Голову Харківської ОДА пропонують звільнити "за дискредитацію театральної громадськості"

Фото з відкритих джерел

На сайті президента України розміщена петиція з пропозицією звільнити очільницю Харківської ОДА Айну Тимчук з займаної посади.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт президента.

Петиція "Зняти з роботи Айну Тимчук - голову ОДА" зібрала вже 676 голосів за 10 днів від оприлюднення.

За дискредитацію театральної громадськості Харкова і недостовірну інформацію, зняти Айну Тимчук з займаної посади, - йдеться в петиції.

Автор петиції - Сорочинський Володимир Євгенович, дата оприлюднення - 22 березня 2021.

Наразі триває збір підписів, залишився 81 день.

За 10 днів петиція зібрала 676 голосів з 25000 необхідних.

Як повідомлялося, працівники театрів виступили за звільнення голови Харківської ОДА. Вони зареєстрували петицію з відповідною вимогою.

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