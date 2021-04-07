Юрій Вітренко написав заяву про звільнення - ЗМІ

Про свою відставку він нібито почав говорити близько двох тижнів тому

Про свою відставку він нібито почав говорити близько двох тижнів тому

Фото: із відкритих джерел

Виконувач обов’язки міністра енергетики Юрій Вітренко написав заяву про звільнення.

Про це повідомляє видання "Економічна правда” із посиланням на власні джерела, передає RegioNews. За словами джерел, він вивіз особисті речі з міністерства ще 2 тижні тому”, - пише видання. Також як розповідають джерела з оточення самого Юрія Вітренка, про свій відхід із посади він почав говорити близько двох тижнів тому. Передбачалось, що після поїздки Вітренка з президентом Володимиром Зеленським у Катар ситуація може змінитися, але в підсумку в.о. міністра написав заяву”, - йдеться в повідомленні. Сам Вітренко поки ніяк не прокоментував цю інформаці. Нагадаємо, 28 січня Верховна Рада вдруге не підтримала кандидатуру Вітренка на посаду міністра енергетики. Також повідомлялося, що у Зеленського не виключають призначення Вітренко міністром з третього разу.

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