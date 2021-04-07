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07 квітня 2021, 19:46 4082

Юрій Вітренко написав заяву про звільнення - ЗМІ

07 квітня 2021, 19:46 4082
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Про свою відставку він нібито почав говорити близько двох тижнів тому
Про свою відставку він нібито почав говорити близько двох тижнів тому
Фото: із відкритих джерел
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Виконувач обов’язки міністра енергетики Юрій Вітренко написав заяву про звільнення.

Про це повідомляє видання "Економічна правда” із посиланням на власні джерела, передає RegioNews.

За словами джерел, він вивіз особисті речі з міністерства ще 2 тижні тому”, - пише видання.

Також як розповідають джерела з оточення самого Юрія Вітренка, про свій відхід із посади він почав говорити близько двох тижнів тому.

Передбачалось, що після поїздки Вітренка з президентом Володимиром Зеленським у Катар ситуація може змінитися, але в підсумку в.о. міністра написав заяву”, - йдеться в повідомленні.

Сам Вітренко поки ніяк не прокоментував цю інформаці.

Нагадаємо, 28 січня Верховна Рада вдруге не підтримала кандидатуру Вітренка на посаду міністра енергетики.

Також повідомлялося, що у Зеленського не виключають призначення Вітренко міністром з третього разу.

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