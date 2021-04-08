Витренко вроде не уходит, но кандидатов на его должность рассматривают, - СМИ

Большинство из них претендовали на пост министра энергетики еще в 2020 году

Большинство из них претендовали на пост министра энергетики еще в 2020 году

Фото из открытых источников

Среди потенциальных кандидатов на пост министра энергетики в настоящее время есть пять человек. Большинство из них были кандидатами на эту должность еще в 2020 году.

Об этом сообщает LB.ua, передает RegioNews. На должность министра энергетики сейчас рассматривают потенциальные кандидатуры пяти человек. Первый вероятный претендент – Ольга Белькова, бывшая народная депутатка. В прошлом – заместитель председателя Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности. С июня 2020 года возглавляет международное направление компании "Оператор ГТС Украины". Ольга отказалась от комментариев на тему возможного назначения министром, - сообщает издание. Следующий гипотетический кандидат – Андрей Фаворов – с конца 2018 года по апрель 2020 года возглавлял газовый бизнес НАК "Нафтогаз Украины". Фактически он заменил в компании Юрия Витренко, который в мае 2020 года был уволен по сокращению штатов. Он тоже отказался от комментария. Третий – Максим Немчинов – действующий заместитель министра энергетики, отвечает за нефтегазовое направление. Четвертый – Юрий Гнатюк – директор ГП "Энергорынок". И Немчинов, и Гнатюк в комментарии сказали, что предметного разговора по поводу возможности назначения на пост министра с ними не было, но в принципе они открыты к диалогу на эту тему. Пятый – Олег Семинский – народный депутат (фракция "Слуга народа"), заместитель председателя комитета по энергетике и ЖКХ. Также отказался от комментария на эту тему. Как сообщалось, сегодня Витренко опроверг слухи о своей отставке. И.о. министра энергетики находился с визитом в Дохе, столице Катара. Ранее в СМИ появилась информация, что Юрий Витренко написал заявление об увольнении. О своей отставке он якобы начал говорить около двух недель назад.

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