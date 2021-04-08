Вітренко спростував чутки про свою відставку

В.о. міністра енергетики перебував з візитом у Досі, столиці Катару

В.о. міністра енергетики перебував з візитом у Досі, столиці Катару

Фото: Facebook

Виконувач обов’язків міністра енергетики Юрій Вітренко сьогодні, 8 квітня, повернувся до виконання своїх обов‘язків після відрядження в Катар та спростовує інформацію, що з'явилася в ЗМІ, про те, що він нібито написав заяву про відставку.