Вітренко спростував чутки про свою відставку
Виконувач обов’язків міністра енергетики Юрій Вітренко сьогодні, 8 квітня, повернувся до виконання своїх обов‘язків після відрядження в Катар та спростовує інформацію, що з'явилася в ЗМІ, про те, що він нібито написав заяву про відставку.
Про це повідомляє пресслужба Міненерго, передає RegioNews.
Чутки про нарікання з боку Уряду, Офісу Президента, міжнародних партнерів на роботу Міністерства енергетики під моїм головуванням носять маніпулятивний характер... Наразі я продовжую виконувати обов‘язки Міністра енергетики", - заявив Вітренко.
Зазначається, що Вітренко з іншими членами української делегації залишився 6 квітня у Досі для проведення робочих зустрічей за підсумками візиту голови держави, після чого вчора повернувся у Київ.
Нагадаємо, 7 квітня повідомлялося, що виконувач обов’язки міністра енергетики Юрій Вітренко написав заяву про звільнення.