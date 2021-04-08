08:56  08 квітня
В Україні за добу майже 500 летальних випадків від COVID-19
11:16  08 квітня
Підтримка бізнесу на період локдауну: у Раді зареєстрували законопроєкт
08:39  08 квітня
Бойовики на Донбасі продовжують обстріли: один з українських захисників вбитий, інший поранений
UA | RU
UA | RU
08 квітня 2021, 09:44 107

Вітренко спростував чутки про свою відставку

08 квітня 2021, 09:44 107
Читайте также на русском языке
В.о. міністра енергетики перебував з візитом у Досі, столиці Катару
В.о. міністра енергетики перебував з візитом у Досі, столиці Катару
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

Виконувач обов’язків міністра енергетики Юрій Вітренко сьогодні, 8 квітня, повернувся до виконання своїх обов‘язків після відрядження в Катар та спростовує інформацію, що з'явилася в ЗМІ, про те, що він нібито написав заяву про відставку.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго, передає RegioNews.

Чутки про нарікання з боку Уряду, Офісу Президента, міжнародних партнерів на роботу Міністерства енергетики під моїм головуванням носять маніпулятивний характер... Наразі я продовжую виконувати обов‘язки Міністра енергетики", - заявив Вітренко.

Зазначається, що Вітренко з іншими членами української делегації залишився 6 квітня у Досі для проведення робочих зустрічей за підсумками візиту голови держави, після чого вчора повернувся у Київ.

Нагадаємо, 7 квітня повідомлялося, що виконувач обов’язки міністра енергетики Юрій Вітренко написав заяву про звільнення.

звільнення Юрій Вітренко міністр енергетика візит

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Коронавірус, вибори Вірастюка, батл з Марцінківим: чим запам'яталися сто днів прикарпатського очільника Бойчука
Сто днів мера Чернівців Клічука: тотальна зміна керівної команди і продовження передвиборчих обіцянок
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua