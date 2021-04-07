РНБО на засіданні 9 квітня займеться конвертаційними центрами - ЗМІ

Журналістам стали відомі деякі питання з порядку денного наступного засідання РНБО

Журналістам стали відомі деякі питання з порядку денного наступного засідання РНБО

Фото: із відкритих джерел

Рада національної безпеки та оборони України (РНБО) на найближчому засіданні, яке відбудеться 9 квітня, займеться конвертаційними центрами, а також ухвалить нові рішення на тему контрабанди.

Про це повідомляє видання "Дзеркало тижня" із посиланням на власні джерела, передає RegioNews.

Цієї п'ятниці, 9 квітня, РНБО продовжить введення санкцій проти контрабандистів, доповнивши санкційний перелік минулого тижня прізвищами тих, хто не увійшов до топ-10, але має суттєвий вплив на "ринку контрабанди". Втім, не очікуємо побачити в оновленому переліку реальних "королів контрабанди", - пише видання.

Також за інформацією журналістів, санкції РНБО можуть бути накладені на "бенефіціарів конвертаційних центрів”.

Нагадаємо, в РНБО анонсували нові відсторонення від посад через контрабанду.

Також ЗМІ оприлюднили прізвища контрабандистів, санкції проти яких РНБО планувала, але не розглянула.