Кабмін схвалив звільнення голів восьми РДА у Житомирській області

Також були призначені голови РДА в Кіровоградській та Херсонській областях

Також були призначені голови РДА в Кіровоградській та Херсонській областях

Фото: із відкритих джерел

Кабінет Міністрів України під час засідання 7 квітня погодив звільнення восьми голів районних державних адміністрацій у Житомирській області.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан, передає RegioNews.

За його словами, на сьогоднішньому засіданні уряду в переліку кадрових питань не було проєктів рішень стосовно призначень чи звільнень у центральних органах виконавчої влади, чи погоджень на рівні ОДА.

Урядовці проголосували за звільнення 8-х голів РДА у Житомирській області, а також призначення двох голів РДА - по одному в Кіровоградській та Херсонській областях”, - розповів Мокан.

Зокрема, було звільнено:

Ананченко Людмилу з посади голови Андрушівської РДА;

Сьомка Віталія з посади голови Любарської РДА;

Можара Ярослава з посади голови Народницької РДА;

Майданника Артема з посади голови Овруцької РДА;

Жарука Андрія з посади голови Попільнянської РДА;

Флуда Василя з посади голови Романівської РДА;

Кулика Юрія з посади голови Ружинської РДА;

Стужука Анатолія з посади голови Хорошівської РДА.

Також Кабмін підтримав призначення кандидатури Василя Смаглюка на посаду голови Новоукраїнської РДА Кіровоградської області, а також Сергія Олефіренка - головою Генічеської РДА Херсонської області.

Нагадаємо, Зеленський звільнив вісім голів РДА - у Чернівецькій і Закарпатській областях.