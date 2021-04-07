14:42  07 квітня
В Україні оновили вимоги до "червоних" зон: дозволили відкрити хімчистки
16:00  07 квітня
Кабмін схвалив звільнення голів восьми РДА у Житомирській області
08:11  07 квітня
На Донбасі зафіксовано 14 порушень режиму "тиші": загинуло двоє українців
UA | RU
UA | RU
07 квітня 2021, 16:00 208

Кабмін схвалив звільнення голів восьми РДА у Житомирській області

07 квітня 2021, 16:00 208
Читайте также на русском языке
Також були призначені голови РДА в Кіровоградській та Херсонській областях
Також були призначені голови РДА в Кіровоградській та Херсонській областях
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Кабінет Міністрів України під час засідання 7 квітня погодив звільнення восьми голів районних державних адміністрацій у Житомирській області.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан, передає RegioNews.

За його словами, на сьогоднішньому засіданні уряду в переліку кадрових питань не було проєктів рішень стосовно призначень чи звільнень у центральних органах виконавчої влади, чи погоджень на рівні ОДА.

Урядовці проголосували за звільнення 8-х голів РДА у Житомирській області, а також призначення двох голів РДА - по одному в Кіровоградській та Херсонській областях”, - розповів Мокан.

Зокрема, було звільнено:

  • Ананченко Людмилу з посади голови Андрушівської РДА;
  • Сьомка Віталія з посади голови Любарської РДА;
  • Можара Ярослава з посади голови Народницької РДА;
  • Майданника Артема з посади голови Овруцької РДА;
  • Жарука Андрія з посади голови Попільнянської РДА;
  • Флуда Василя з посади голови Романівської РДА;
  • Кулика Юрія з посади голови Ружинської РДА;
  • Стужука Анатолія з посади голови Хорошівської РДА.

Також Кабмін підтримав призначення кандидатури Василя Смаглюка на посаду голови Новоукраїнської РДА Кіровоградської області, а також Сергія Олефіренка - головою Генічеської РДА Херсонської області.

Нагадаємо, Зеленський звільнив вісім голів РДА - у Чернівецькій і Закарпатській областях.

Кабмін кадри звільнення РДА Житомирська область

В Україні оновили вимоги до "червоних" зон: дозволили відкрити хімчистки
07 квітня 2021, 14:42
Зеленський звільнив вісім голів РДА - у Чернівецькій і Закарпатській областях
06 квітня 2021, 22:07
В Україні хочуть запровадити нову державну премію: подробиці
06 квітня 2021, 18:14
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Сто днів мера Чернівців Клічука: тотальна зміна керівної команди і продовження передвиборчих обіцянок
Вахтовим методом: сто днів Резніченка між "слугами народу" і "Пропозицією" Філатова
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram