Кабмін схвалив звільнення голів восьми РДА у Житомирській області
Кабінет Міністрів України під час засідання 7 квітня погодив звільнення восьми голів районних державних адміністрацій у Житомирській області.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан, передає RegioNews.
За його словами, на сьогоднішньому засіданні уряду в переліку кадрових питань не було проєктів рішень стосовно призначень чи звільнень у центральних органах виконавчої влади, чи погоджень на рівні ОДА.
Урядовці проголосували за звільнення 8-х голів РДА у Житомирській області, а також призначення двох голів РДА - по одному в Кіровоградській та Херсонській областях”, - розповів Мокан.
Зокрема, було звільнено:
- Ананченко Людмилу з посади голови Андрушівської РДА;
- Сьомка Віталія з посади голови Любарської РДА;
- Можара Ярослава з посади голови Народницької РДА;
- Майданника Артема з посади голови Овруцької РДА;
- Жарука Андрія з посади голови Попільнянської РДА;
- Флуда Василя з посади голови Романівської РДА;
- Кулика Юрія з посади голови Ружинської РДА;
- Стужука Анатолія з посади голови Хорошівської РДА.
Також Кабмін підтримав призначення кандидатури Василя Смаглюка на посаду голови Новоукраїнської РДА Кіровоградської області, а також Сергія Олефіренка - головою Генічеської РДА Херсонської області.
Нагадаємо, Зеленський звільнив вісім голів РДА - у Чернівецькій і Закарпатській областях.