Зеленський звільнив вісім голів РДА - у Чернівецькій і Закарпатській областях

Також президент призначив трьох голів РДА – на Хмельниччині та Закарпатті

Також президент призначив трьох голів РДА – на Хмельниччині та Закарпатті

Фото з відкритих джерел

Президент Володимир Зеленський своїми розпорядженнями звільнив вісьмох і призначив трьох голів районних державних адміністрацій. Зміни торкнулися Чернівецької, Закарпатської та Хмельницької областей.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт президента.

Розпорядженням президента сьогодні призначено: Анатолія Катеренчука головою Шепетівської і Олександра Анур’єва – головою Кам’янець-Подільської райдержадміністрацій у Хмельницькій області, а Олександра Небилу – головою Рахівської РДА Закарпатської області.

Також своїми розпорядженнями Володимир Зеленський звільнив Романа Тарабія з посади голови Свалявської районної держадміністрації Закарпатської області і сімох голів РДА в Чернівецькій області:

Василя Ченківського – з посади голови Хотинської РДА;

Дмитра Балінова – з посади голови Сторожинецької РДА;

Ірину Антонюк – з посади голови Сокирянської РДА;

Віктора Бегіна – з посади голови Путильської РДА;

Олексія Добровольського – з посади голови Кіцманської РДА;

Івана Веклича – з посади голови Глибоцької РДА;

Лілію Олару – з посади голови Герцаївської РДА.

Як повідомлялося раніше, 29 березня Зеленський звільнив голів 19 РДА у Київській, Донецькій та Чернігівській областях. Найбільше чиновників Володимир Зеленський звільнив у Київській області.