Зеленський звільнив вісім голів РДА - у Чернівецькій і Закарпатській областях
Президент Володимир Зеленський своїми розпорядженнями звільнив вісьмох і призначив трьох голів районних державних адміністрацій. Зміни торкнулися Чернівецької, Закарпатської та Хмельницької областей.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт президента.
Розпорядженням президента сьогодні призначено: Анатолія Катеренчука головою Шепетівської і Олександра Анур’єва – головою Кам’янець-Подільської райдержадміністрацій у Хмельницькій області, а Олександра Небилу – головою Рахівської РДА Закарпатської області.
Також своїми розпорядженнями Володимир Зеленський звільнив Романа Тарабія з посади голови Свалявської районної держадміністрації Закарпатської області і сімох голів РДА в Чернівецькій області:
Василя Ченківського – з посади голови Хотинської РДА;
Дмитра Балінова – з посади голови Сторожинецької РДА;
Ірину Антонюк – з посади голови Сокирянської РДА;
Віктора Бегіна – з посади голови Путильської РДА;
Олексія Добровольського – з посади голови Кіцманської РДА;
Івана Веклича – з посади голови Глибоцької РДА;
Лілію Олару – з посади голови Герцаївської РДА.
Як повідомлялося раніше, 29 березня Зеленський звільнив голів 19 РДА у Київській, Донецькій та Чернігівській областях. Найбільше чиновників Володимир Зеленський звільнив у Київській області.