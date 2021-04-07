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07 апреля 2021, 19:46 4075

Юрий Витренко написал заявление об увольнении - СМИ

07 апреля 2021, 19:46 4075
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О своей отставке он якобы начал говорить около двух недель назад
О своей отставке он якобы начал говорить около двух недель назад
Фото: из открытых источников
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Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко написал заявление об увольнении.

Об этом сообщает издание "Экономическая правда" со ссылкой на собственные источники, передает RegioNews.

По словам источников, он вывез личные вещи из министерства еще 2 недели назад", - пишет издание.

Также как рассказывают источники из окружения самого Юрия Витренко, о своем уходе с должности он начал говорить около двух недель назад.

Предполагалось, что после поездки Витренко с президентом Владимиром Зеленским в Катар ситуация может измениться, но в итоге и.о. министра написал заявление", - говорится в сообщении.

Сам Витренко пока никак не прокомментировал эту информаци.

Напомним, 28 января Верховная Рада во второй раз не поддержала кандидатуру Витренко на должность министра энергетики.

Также сообщалось, что у Зеленского не исключают назначения Витренко министром с третьего раза.

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