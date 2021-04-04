ЗМІ оприлюднили прізвища контрабандистів, санкції проти яких РНБО планувала, але не розглянула
Українські ЗМІ оприлюднили список прізвищ відомих кримінальних авторитетів – контрабандистів, санкції проти яких розглядалися, але зрештою так і не були запроваджені.
Про це йдеться у матеріалі видання "Дзеркало тижня", пише RegioNews.
У публікації йдеться, що вихідні списки для засідання РНБО готувала СБУ. Потім ці списки обговорювали на Банковій і в результаті членам РНБО була представлена на затвердження вже відома десятка.
Журналісти оприлюднили список тих, проти кого санкції так і не застосували:
1. Власник "Преміум-пакету" Олександр Акст (громадянин Німеччини).
2. Полуситок Володимир (Львів)
Колишній митник, був заступником начальника оперативного управління по боротьбі з контрабандою та митними правопорушеннями - начальник відділу провадження у справах про порушення митних правил Львівської митниці, зараз бізнесмен.
3. Табунщик Руслан (Одеса)
Колишній одеський міліціонер, заступник начальника управління по боротьбі з торгівлею людьми. Був депутатом облради від "Батьківщини". У 2018 йому спалили два будинки. Місцеві видання "Думська" і "Депо. Одеса" писали про його причетність до обналу та контрабанди.
4. Сердюк Сергій (Одеса)
Колишній співробітник Генпрокуратури, фігурував у справі про крадіжку 37 танкерів з порту Одеси. Про причетність Сердюка до контрабанди говорив тодішній керівник ДПС Мирослав Продан.
5. Бабич Максим (Одеса)
Бізнесмен, згадується в журналістському розслідуванні Плінського про контрабанду в порту Одеси.
6. Семенцов Ростислав (Одеса)
Брат ексначальника Департаменту захисту економіки Нацполіціі Одеської області Семенцова Олексія - нині депутата облради від "Слуги народу". Про "роботу" братів в Одеському порту докладно писав Юрій Бутусов.
7. Фальківський Валерій (Одеса)
Бізнесмен, колишній начальник відділу митного оформлення №3 митного поста "Одеса-вантажний". При звільненні не здав службове посвідчення.
8. Слюсарєв Вадим (Харків)
Колишній харківський прикордонник, колишній радник Сергія Трофімова з ОП, формував списки кандидатів від "Слуги народу" на виборах до Верховної Ради. У розслідуванні "Схем" згадується справа про контрабанду сигарет, де фігурувало його фірма
9. Олександр Черепинський (Харків)
Бізнесмен, згадується в розслідуваннях проєкту "Наші гроші" про сумнівні закупівлі в аеропортах.
10. Романенко Геннадій (Київ)
Колишній митник, згадується в розслідуванні "Бігус Інфо", депутат Василевська-Смаглюк писала про його обшуки ДБР у справі про контрабанду.
Нагадаємо, 2 квітня на засіданні РНБО ввели санкції проти топ-10 української контрабанди.