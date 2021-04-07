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07 апреля 2021, 17:59 5

СНБО на заседании 9 апреля займется конвертационными центрами - СМИ

07 апреля 2021, 17:59 5
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Журналистам стали известны некоторые вопросы с повестки дня следующего заседания СНБО
Журналистам стали известны некоторые вопросы с повестки дня следующего заседания СНБО
Фото: из открытых источников
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Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на ближайшем заседании, которое состоится 9 апреля, займется конвертационными центрами, а также примет новые решения на тему контрабанды.

Об этом сообщает издание "Зеркало недели" со ссылкой на собственные источники, передает RegioNews.

В эту пятницу, 9 апреля, СНБО продолжит введение санкций против контрабандистов, дополнив санкционный перечень прошлой недели фамилиями тех, кто не вошел в топ-10, но имеет существенное влияние на "рынке контрабанды". Впрочем, не ожидаем увидеть в обновленном перечне реальных "королей контрабанды", - пишет издание.

Также по информации журналистов, санкции СНБО могут быть наложены на "бенефициаров конвертационных центров".

Напомним, в СНБО анонсировали новые отстранения от должностей из-за контрабанды.

Также СМИ обнародовали фамилии контрабандистов, санкции против которых СНБО планировала, но не рассмотрела.

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