В РНБО анонсували нові відсторонення від посад через контрабанду

2 квітня РНБО ухвалило рішення про санкції щодо першої десятки контрабандистів

2 квітня РНБО ухвалило рішення про санкції щодо першої десятки контрабандистів

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Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов анонсував нові відсторонення від посад митників та силовиків, які можуть бути причетними до контрабанди.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна", передає RegioNews.

"За останні три дні 187 митників відсторонили, в понеділок будуть ще відсторонені, не тільки митники, а всі хто приймають у цьому ганебному явищі (контрабанді - ред) участь - люди, які працюють на кордоні, представники силових структур", - сказав Данілов.

Він додав, що РНБО ухвалило рішення про санкції щодо першої десятки контрабандистів, "яка відома", і протягом певного часу існування руйнує економічну міць держави.

"Розрахунки, які має Служба безпеки України, які має апарат РНБО каже, про те, що 300 млрд грн в рік Україна недоотримує шляхом діяльності цих ділків. Президент України сказав, що це перша десятка, але повірте, не остання. Це люди, які мають паспорти України, і не тільки паспорти України, це люди, які створюють свій конгломерат, мають зв'язки з іншими країнами і наносять дуже велику шкоду нашій державі", - сказав Данілов.

Секретар РНБО наголосив, що мова йде не тільки про контрабанду, але і про інші збитки, коли наші виробники не можуть конкурувати із завезеними речима, які уникнули оподаткування.

Раніше повідомлялося, що від роботи відсторонили понад 100 митників після засідання РНБО.