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03 квітня 2021, 14:28 4

В РНБО анонсували нові відсторонення від посад через контрабанду

03 квітня 2021, 14:28 4
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2 квітня РНБО ухвалило рішення про санкції щодо першої десятки контрабандистів
2 квітня РНБО ухвалило рішення про санкції щодо першої десятки контрабандистів
Фото з відкритих джерел
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Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов анонсував нові відсторонення від посад митників та силовиків, які можуть бути причетними до контрабанди.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна", передає RegioNews.

"За останні три дні 187 митників відсторонили, в понеділок будуть ще відсторонені, не тільки митники, а всі хто приймають у цьому ганебному явищі (контрабанді - ред) участь - люди, які працюють на кордоні, представники силових структур", - сказав Данілов.

Він додав, що РНБО ухвалило рішення про санкції щодо першої десятки контрабандистів, "яка відома", і протягом певного часу існування руйнує економічну міць держави.

"Розрахунки, які має Служба безпеки України, які має апарат РНБО каже, про те, що 300 млрд грн в рік Україна недоотримує шляхом діяльності цих ділків. Президент України сказав, що це перша десятка, але повірте, не остання. Це люди, які мають паспорти України, і не тільки паспорти України, це люди, які створюють свій конгломерат, мають зв'язки з іншими країнами і наносять дуже велику шкоду нашій державі", - сказав Данілов.

Секретар РНБО наголосив, що мова йде не тільки про контрабанду, але і про інші збитки, коли наші виробники не можуть конкурувати із завезеними речима, які уникнули оподаткування.

Раніше повідомлялося, що від роботи відсторонили понад 100 митників після засідання РНБО.

Україна РНБО РНБО контрабанда Олексій Данилов

 
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