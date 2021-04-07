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07 квітня 2021, 13:23 14

Рада може піти на карантин до кінця квітня, — Корнієнко

07 квітня 2021, 13:23 14
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Якщо ситуація з пандемією нормалізується, то в останній тиждень квітня депутати відновлять засідання Ради
Якщо ситуація з пандемією нормалізується, то в останній тиждень квітня депутати відновлять засідання Ради
Фото з відкритих джерел
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Український парламент скоріш за все знову може піти на карантин, але перед цим проведе планове засідання і кілька позачергових.

Про це заявив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко виданню "Страна", передає RegioNews.

За його словами, у вівторок, 13 березня, планується планове засідання Ради, на якому швидше за все триватиме розгляд по земельному закону.

Після цього — провести кілька позачергових засідань. Чому кілька? Тому що засідання може скликати президент, депутати або одне може скликати погоджувальна рада, що стосується зміни графіка Ради. Саме зміна графіка обговорюється, тому що зрозуміло, що працювати і тримати навколо Ради тисячу людей, коли в Києві локдаун і транспортні проблеми — не дуже коректно. Зараз це напрацьовується і до кінця дня буде інформація, як це все буде відбуватися. Поки все виглядає так: в понеділок погоджувальна рада, у вівторок планове засідання, кілька позачергових, на одному з яких вирішиться питання про зміну графіка. Рада знову може піти на карантин — це один з варіантів, — розповів нардеп.

Також Корнієнко додав, що якщо ситуація з пандемією нормалізується, то в останній тиждень квітня депутати відновлять засідання Ради.

Обговорюється, щоб на наступному тижні з середи по п'ятницю був карантин, а за календарним планом у нас ще буде останній тиждень квітня. Якщо у нас все в порядку буде з локдауном і ситуація піде на спад, то останній тиждень квітня — варто попрацювати в залі. Вже багато питань накопичилося, — уточнив "слуга".

Як повідомлялося, Разумков розповів, чи варто очікувати комендантську годину в Україні. Для введення комендантської години потрібно спочатку оголосити надзвичайний стан.

карантин Верховна Рада засідання Олександр Корнієнко локдаун

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