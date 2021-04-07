Херсонська область наближається до пікових навантажень щодо COVID

Зростає захворюваність і смертність

Зростає захворюваність і смертність

Фото з відкритих джерел

Ситуація з коронавірусом в Херсонській області погіршується, регіон наближається до пікових навантажень щодо захворюваності та госпіталізацій. При цьому він досі перебуває у "жовтій зоні".

Про це повідомив головний санітарний лікар Херсонської області Юрій Ромаскевич на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

За його словами, число інфікованих і смертність зростають у зв'язку з циркуляцією нових більш заразних штамів, міграцією населення і неможливістю посилити карантин через "жовтої зони". Він також зазначив, що люди з "червоного" Миколаєва масово відвідують херсонські ТРЦ і розважальні заклади.

На жаль, ця безвідповідальна поведінка ставить під загрозу життя і здоров'я всіх нас! Ми впритул наближаємося до так званих "пікових навантажень" і за рівнем захворюваності, і за рівнем госпіталізації. Попереду кілька тижнів важких випробувань, - додав Ромаскевич.

Він закликав керівників органів місцевого самоврядування, керівників підприємств та установ області, підприємців до рішучих дій і зауважив, що "зараз не час для популізму”.

Доброго ранку шановні мешканці Херсона та Херсонської області! На превеликий жаль, у день Благовіщення Пресвятої... Posted by Юрий Ромаскевич on Tuesday, April 6, 2021

Як повідомлялося, від 2 квітня відповідно до опублікованої карти карантинного зонування України, жовтою залишилася одна область. Показник госпіталізацій хворих із COVID-19 перевищено у 22 регіонах.