08:57  05 листопада
Вбивство Ірини Фаріон: засуджений Зінченко подав апеляцію
11:55  05 листопада
Мороз уже в Карпатах: на горі Піп Іван зафіксували -9°C
12:40  05 листопада
У Києві зупинили рух на червоній гілці метро: що сталося
UA | RU
UA | RU
05 листопада 2026, 10:21

Росіяни обстріляли Марганець на Дніпропетровщині: пошкоджені будинки, є постраждалі

05 листопада 2026, 10:21
Читайте также на русском языке
Фото: ОВА
Читайте также
на русском языке

Вранці 5 листопада російські окупанти обстріляли з артилерії Марганець на Дніпропетровщині.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Внаслідок обстрілу пошкоджені приватні оселі, багатоквартирні будинки та автомобілі.

Постраждали чотири людини. До лікарні госпіталізували двох жінок віком 47 та 87 років. Обидві перебувають у стані середньої тяжкості. Ще дві постраждалі жінки лікуватимуться амбулаторно.

Нагадаємо, зранку 5 листопада російські війська атакували безпілотниками Дніпро та Самар. Дістали поранення три людини.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпропетровська область війна обстріли Марганець постраждалі
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
Через аварійні знеструмлення у всіх районах Києва виникли перебої з водою
05 листопада 2026, 14:25
На Полтавщині грибами отруїлися 18 людей, один чоловік помер
05 листопада 2026, 14:09
Троє людей травмовані, 11 авто пошкоджені: наслідки атаки на Вінниччині
05 листопада 2026, 13:54
Стрілянина у Тернополі: КОРД затримав 52-річного чоловіка
05 листопада 2026, 13:39
ЄС виділив Україні ще €4,36 млрд: куди спрямують кошти
05 листопада 2026, 13:21
Змінила чотири помешкання за тиждень: у Сумах затримали агентку ФСБ
05 листопада 2026, 13:08
У Львові спалахнула пожежа в дев'ятиповерхівці: врятували чотирьох людей, серед них дитину
05 листопада 2026, 12:46
У Києві зупинили рух на червоній гілці метро: що сталося
05 листопада 2026, 12:40
Українські удари зупинили 15 російських НПЗ: ще 12 скоротили виробництво
05 листопада 2026, 12:27
Україна ризикує втратити шанс на вступ до ЄС через повільні реформи
05 листопада 2026, 12:20
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Всі публікації »
Олена Зеркаль
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Валерій Чалий
Всі блоги »