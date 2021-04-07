У Київській області вже четвертий день не роблять щеплень від коронавірусу

Хоча область знаходиться в "червоній" зоні

Хоча область знаходиться в "червоній" зоні

Фото: з відкритих джерел

У Київській області з суботи, 3 квітня, не роблять жодного щеплення проти коронавірусу. При цьому область входить в п'ятірку антилідерів за приростом COVID-хворих.

Про це свідчать дані оприлюднені міністром Максимом Степановим в Facebook, передає RegioNews.

Так, 6 квітня вакцинували у всіх регіонах, крім Київської області. Всього за минулу добу в Україні зробили 15 585 щеплень. Найбільше щеплень зробили в Києві - 1 819 щеплень, у Львівській області - 1 349 щеплень, у Дніпропетровській області - 1 170 щеплень.

З початку кампанії вакцинували першою дозою 320 263 людини, ще двоє українців отримали дві дози.

Нагадаємо, за 6 квітня в Україні COVID-19 виявили у 15 415 осіб, зафіксований 481 летальний випадок.