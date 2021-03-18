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Мер Чернігова Атрошенко вакцинувався від COVID-19
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18 березня 2021, 20:22 4

Мер Чернігова Атрошенко вакцинувався від COVID-19

18 березня 2021, 20:22 4
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Він перехворів коронавірусом у жовтні 2020 року
Фото: Facebook
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Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко вакцинувався від коронавірусу британською вакциною індійського виробництва AstraZeneca (CoviShield).

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Сьогодні зробив щеплення від ковіду вакциною Covishield. Я вважаю, що всі мають прийняти власне рішення: вакцинуватися чи ні. Я своє прийняв тому, що вже знаю, як переноситься сам ковід", - повідомив Атрошенко.

Він додав, що кілька днів можливого дискомфорту після вакцинації не можуть зрівнятися із реальним перебігом хвороби.

Нагадаємо, Чернігівщина стала "помаранчевою”, норма госпіталізацій перевищена у 10 областях.

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вакцина Чернігів мер горсовет Владислав Атрошенко вакцинація

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