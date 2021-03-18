Мер Чернігова Атрошенко вакцинувався від COVID-19

Він перехворів коронавірусом у жовтні 2020 року

Він перехворів коронавірусом у жовтні 2020 року

Фото: Facebook

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Сьогодні зробив щеплення від ковіду вакциною Covishield. Я вважаю, що всі мають прийняти власне рішення: вакцинуватися чи ні. Я своє прийняв тому, що вже знаю, як переноситься сам ковід", - повідомив Атрошенко.

Він додав, що кілька днів можливого дискомфорту після вакцинації не можуть зрівнятися із реальним перебігом хвороби.

Нагадаємо, Чернігівщина стала "помаранчевою”, норма госпіталізацій перевищена у 10 областях.

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