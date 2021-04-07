В Чернигове закончились вакцины от COVID-19

Кампания по вакцинации в области началась 24 февраля

Кампания по вакцинации в области началась 24 февраля

Фото: из открытых источников

В Чернигове нечем проводить вакцинацию от коронавируса, все ранее полученные дозы закончились.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на главного координатора по прививочной кампании области Роману Сопотницкую, передает RegioNews.

По ее словам, сейчас сделать прививку можно только в районах области, в самом Чернигове ожидают поставку партии вакцины в ближайшие дни.

24 февраля в области началась кампания вакцинации, тогда Черниговщина получила первые 6800 доз вакцины CoviShield (индийский аналог AstraZeneca).

Напомним, ранее мэр Чернигова Атрошенко вакцинировался от COVID-19.

Мы сообщали, что в Киевской области уже четвертый день не делают прививок от коронавируса.