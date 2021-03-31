Голова Чернігівської ОДА Коваленко отримала щеплення від COVID-19

Вони перехворіла коронавірусом пів року тому

Вони перехворіла коронавірусом пів року тому

Фото: Facebook

Про це вона повідомила у Facebook, передає RegioNews.

За словами голови ОДА, одним із стимулів зробити щеплення для неї стало потрапляння області в "червону” зону карантину.

Я минулої осені вже перехворіла на COVID-19, а за статистикою, імунітет проти нього тримається до півроку. Також на рішення особистим прикладом показати, що вакцинуватися безпечно та життєво необхідно, вплинув і той факт, що з понеділка Чернігівщина знаходиться в "червоній” зоні", – написала Коваленко.

Нагадаємо, раніше мер Чернігова Атрошенко вакцинувався від COVID-19.