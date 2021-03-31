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31 березня 2021, 17:19 181

Голова Чернігівської ОДА Коваленко отримала щеплення від COVID-19

31 березня 2021, 17:19 181
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Вони перехворіла коронавірусом пів року тому
Вони перехворіла коронавірусом пів року тому
Фото: Facebook
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31 березня у Чернігівській обласній лікарні голова обласної адміністрації Анна Коваленко вакцинувалася від коронавірусу препаратом CoviShield.

Про це вона повідомила у Facebook, передає RegioNews.

За словами голови ОДА, одним із стимулів зробити щеплення для неї стало потрапляння області в "червону” зону карантину.

Я минулої осені вже перехворіла на COVID-19, а за статистикою, імунітет проти нього тримається до півроку. Також на рішення особистим прикладом показати, що вакцинуватися безпечно та життєво необхідно, вплинув і той факт, що з понеділка Чернігівщина знаходиться в "червоній” зоні", – написала Коваленко.

Нагадаємо, раніше мер Чернігова Атрошенко вакцинувався від COVID-19.

Також повідомлялось, голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов вакцинувався від COVID-19.

коронавірус Чернігів ОДА Анна Коваленко вакцинація

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