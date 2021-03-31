Голова Чернігівської ОДА Коваленко отримала щеплення від COVID-19
Вони перехворіла коронавірусом пів року тому
Вони перехворіла коронавірусом пів року тому
31 березня у Чернігівській обласній лікарні голова обласної адміністрації Анна Коваленко вакцинувалася від коронавірусу препаратом CoviShield.
Про це вона повідомила у Facebook, передає RegioNews.
За словами голови ОДА, одним із стимулів зробити щеплення для неї стало потрапляння області в "червону” зону карантину.
Я минулої осені вже перехворіла на COVID-19, а за статистикою, імунітет проти нього тримається до півроку. Також на рішення особистим прикладом показати, що вакцинуватися безпечно та життєво необхідно, вплинув і той факт, що з понеділка Чернігівщина знаходиться в "червоній” зоні", – написала Коваленко.
Нагадаємо, раніше мер Чернігова Атрошенко вакцинувався від COVID-19.
Також повідомлялось, голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов вакцинувався від COVID-19.
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