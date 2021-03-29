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29 березня 2021, 12:41 30

Зеленський звільнив голів 19 РДА у Київській, Донецькій та Чернігівській областях

29 березня 2021, 12:41 30
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Найбільше чиновників Володимир Зеленський звільнив у Київській області
Найбільше чиновників Володимир Зеленський звільнив у Київській області
Фото: із відкритих джерел
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Сьогодні, 29 березня президент України Володимир Зеленський підписав укази про звільнення очільників 19 районних державних адміністрацій у Донецькій, Київській та Чернігівській областях.

Про це повідомляється на сайті глави держави, передає RegioNews.

Так, у Донецькій області Зеленський звільнив з посади голови Ясинуватської РДА Миколу Коваленка.

У Чернігівській області президент звільнив з посади голови Коропської РДА Василя Жука, Петро Єрко втратив посаду голови Куликівської РДА, також було звільнено Олену Кундюбу з посади голови Носівської райдержадміністрації.

Найбільше посадовців Володимир Зеленський звільнив у Київській області:

  • Валентину Зозулю звільнено з посади голови Баришівської РДА;
  • Володимира Строканя - з посади голови Бориспільської РДА;
  • Аліну Бурдак - з посади голови Бородянської РДА;
  • Георгія Біркадзе - з посади голови Броварської РДА;
  • Світлану Шелест - з посади голови Володарської РДА;
  • Сергія Яценка - з посади голови Іванківської РДА;
  • Ігоря Будюка - з посади голови Кагарлицоької РДА;
  • Олексія Болілого - з посади голови Макарівської РДА;
  • Сергія Фесенка - з посади голови Миронівської РДА;
  • Сергія Дяченка - з посади голови Переяслав-Хмельницької РДА;
  • Андрія Лещенка - з посади голови Поліської РДА;
  • Оксану Славінську - з посади голови Сквирської РДА;
  • Вадима Пасічнюка - з посади голови Таращанської РДА;
  • Надію Дячук - з посади голови Тетіївської РДА;
  • Олександра Кудрявського - з посади голови Яготинської РДА.

В текстах указів глави держави вказано, що чиновників звільнено з посад відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону "Про місцеві державні адміністрації” в рамках реорганізації районних державних адміністрацій.

Також Зеленський призначив Едгара Токаря головою Мукачівської РДА Закарпатської області. Він очолює мукачівський осередок партії "Слуга Народу” і в 2019 році балотувався до Верховної Ради, але програв всього один відсоток голосів Віктору Балозі.

Нагадаємо, раніше Зеленський здійснив зміни у керівництві райдержадміністрацій п’яти областей.

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