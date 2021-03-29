Зеленський звільнив голів 19 РДА у Київській, Донецькій та Чернігівській областях
Сьогодні, 29 березня президент України Володимир Зеленський підписав укази про звільнення очільників 19 районних державних адміністрацій у Донецькій, Київській та Чернігівській областях.
Про це повідомляється на сайті глави держави, передає RegioNews.
Так, у Донецькій області Зеленський звільнив з посади голови Ясинуватської РДА Миколу Коваленка.
У Чернігівській області президент звільнив з посади голови Коропської РДА Василя Жука, Петро Єрко втратив посаду голови Куликівської РДА, також було звільнено Олену Кундюбу з посади голови Носівської райдержадміністрації.
Найбільше посадовців Володимир Зеленський звільнив у Київській області:
- Валентину Зозулю звільнено з посади голови Баришівської РДА;
- Володимира Строканя - з посади голови Бориспільської РДА;
- Аліну Бурдак - з посади голови Бородянської РДА;
- Георгія Біркадзе - з посади голови Броварської РДА;
- Світлану Шелест - з посади голови Володарської РДА;
- Сергія Яценка - з посади голови Іванківської РДА;
- Ігоря Будюка - з посади голови Кагарлицоької РДА;
- Олексія Болілого - з посади голови Макарівської РДА;
- Сергія Фесенка - з посади голови Миронівської РДА;
- Сергія Дяченка - з посади голови Переяслав-Хмельницької РДА;
- Андрія Лещенка - з посади голови Поліської РДА;
- Оксану Славінську - з посади голови Сквирської РДА;
- Вадима Пасічнюка - з посади голови Таращанської РДА;
- Надію Дячук - з посади голови Тетіївської РДА;
- Олександра Кудрявського - з посади голови Яготинської РДА.
В текстах указів глави держави вказано, що чиновників звільнено з посад відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону "Про місцеві державні адміністрації” в рамках реорганізації районних державних адміністрацій.
Також Зеленський призначив Едгара Токаря головою Мукачівської РДА Закарпатської області. Він очолює мукачівський осередок партії "Слуга Народу” і в 2019 році балотувався до Верховної Ради, але програв всього один відсоток голосів Віктору Балозі.
Нагадаємо, раніше Зеленський здійснив зміни у керівництві райдержадміністрацій п’яти областей.