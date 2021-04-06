Зеленский уволил восемь глав РГА - в Черновицкой и Закарпатской областях

Также президент назначил трех председателей РГА – на Хмельнитчине и Закарпатье

Также президент назначил трех председателей РГА – на Хмельнитчине и Закарпатье

Фото из открытых источников

Президент Владимир Зеленский своими распоряжениями уволил восьмерых и назначил трех глав районных государственных администраций. Изменения коснулись Черновицкой, Закарпатской и Хмельницкой областей.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт президента.

Распоряжением президента сегодня назначены: Анатолий Катеренчук главой Шепетовской и Александр Анурьев – главой Каменец-Подольской райгосадминистраций в Хмельницкой области, а Александр Небила – главой Раховской РГА Закарпатской области.

Также своими распоряжениями Владимир Зеленский уволил Романа Тарабия с должности главы Свалявской районной госадминистрации Закарпатской области и семерых глав РГА в Черновицкой области:

Василия Ченкивского – с должности главы Хотинской РГА;

Дмитрия Балинова – с должности главы Сторожинецкой РГА;

Ирину Антонюк – с должности главы Сокирянской РГА;

Виктора Бегина – с должности главы Путильской РГА;

Алексея Добровольского – с должности главы Кицманской РГА;

Ивана Веклича – с должности главы Глыбокской РДА;

Лилию Олару – с должности главы Герцаевской РГА.

Как сообщалось ранее, 29 марта Зеленский уволил глав 19 РГА в Киевской, Донецкой и Черниговской областях. Больше всего чиновников Владимир Зеленский уволил в Киевской области.