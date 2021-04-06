Зеленский уволил восемь глав РГА - в Черновицкой и Закарпатской областях
Президент Владимир Зеленский своими распоряжениями уволил восьмерых и назначил трех глав районных государственных администраций. Изменения коснулись Черновицкой, Закарпатской и Хмельницкой областей.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт президента.
Распоряжением президента сегодня назначены: Анатолий Катеренчук главой Шепетовской и Александр Анурьев – главой Каменец-Подольской райгосадминистраций в Хмельницкой области, а Александр Небила – главой Раховской РГА Закарпатской области.
Также своими распоряжениями Владимир Зеленский уволил Романа Тарабия с должности главы Свалявской районной госадминистрации Закарпатской области и семерых глав РГА в Черновицкой области:
Василия Ченкивского – с должности главы Хотинской РГА;
Дмитрия Балинова – с должности главы Сторожинецкой РГА;
Ирину Антонюк – с должности главы Сокирянской РГА;
Виктора Бегина – с должности главы Путильской РГА;
Алексея Добровольского – с должности главы Кицманской РГА;
Ивана Веклича – с должности главы Глыбокской РДА;
Лилию Олару – с должности главы Герцаевской РГА.
Как сообщалось ранее, 29 марта Зеленский уволил глав 19 РГА в Киевской, Донецкой и Черниговской областях. Больше всего чиновников Владимир Зеленский уволил в Киевской области.