У Терехова ігнорують критичну ситуацію з COVID-19

НСЗУ виявила відмінності між заявленою кількістю місць з киснем для хворих коронавірусом і реальною картиною

НСЗУ виявила відмінності між заявленою кількістю місць з киснем для хворих коронавірусом і реальною картиною

У Харкові встановлено антирекорд захворюваності COVID-19 – 877 випадків за минулу добу. Це у 2,5 раза більше, ніж днем раніше, коли було зафіксовано 343 випадки.

Про це повідомляє Харківська міська рада, передає RegioNews.

Попри таку невтішну статистику, харківська міська влада не бачить причин для запровадження в обласному центрі "червоної зони".

Так, віцемер Харкова Світлана Горбунова-Рубан в ефірі "Суспільне.Харків" повідомила , що у міських медичних установах для госпіталізації хворих на COVID-19 відведені 840 ліжок, а на вечір 1 квітня були зайняті 737, що складає 87,7% від усієї кількості ліжок. За її словами, кисневі балони для лікарень доводиться замовляти тричі на день.

Для того, щоб встановити реальну кількість місць з киснем в лікарнях, Національна служба здоров'я України приїхала в регіон з перевіркою.

Вчора, 1 квітня, у Харкові представники Національної служби здоров'я України завершили перевірки лікарень. Директор Північного департаменту НСЗУ Вікторія Мілютіна повідомила, що інспекція виявила відмінності між заявленим кількістю місць з киснем для хворих коронавірусом і реальною картиною. За словами Мілютіної, звіт про результати перевірки буде оприлюднено найближчим часом.

Також слід зазначити, що попри високу інцидентність, міська влада не планує закривати дитячі садки та початкові школи.

Як повідомила директор міського Департаменту освіти Ольга Деменко, навчання в закладах загальної середньої освіти міста з понеділка, 5 квітня, буде проводитися за змішаною формою: "Учні 1-4 класів будуть навчатися стаціонарно з жорстким дотриманням протиепідемічних заходів. Що стосується середньої та старшої школи, то, враховуючи епідеміологічну ситуацію, змушені переводити їх на дистанційне навчання".

За її словами, у разі, якщо епідеміологічна ситуація погіршиться і Харків таки потрапить в "червону зону", учні молодшої школи все одно продовжать стаціонарне навчання, а дитячі садки працюватимуть у штатному режимі.

За станом на 2 квітня на Харківщині з початку пандемії виявлено 105 918 хворих, смертельних випадків – 2004 людини, тих що активно хворіють – 18 101.

Раніше ми писали, що депутати міськради говорять про те, що Терехов бреше з приводу контролю над ситуацією з COVID-19 .

Також нагадаємо, що у Харкові витратили кілька мільйонів на мобільні бригади, а Терехов їх розпустив .