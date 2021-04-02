У Миколаєві можуть зупинити громадський транспорт: влада міста назвала умови
Регіональна комісія з надзвичайних ситуацій рекомендувала Миколаєву посилити карантин з 3 квітня й обмежити роботу транспорту.
Як пише RegioNews, про це повідомив голова Миколаївської обладміністрації Віталій Кім.
Зазначається, що комісія рекомендувала Миколаєву дозволити роботу громадського транспорту тільки вранці і ввечері за графіком: з 6:30 до 9:00 і з 16:30 до 19:00.
"Якщо ми не відпрацюємо ситуацію, не зменшимо показники найближчим часом, транспорт будемо зупиняти взагалі — з наступних вихідних", — заявив Кім.
Також рекомендується заборонити роботу ярмарків і торговельних вуличних майданчиків, зокрема торгівлю з машин і причепів.
Крім того, рекомендують призупинити роботу дитсадків.
Нагадаємо, у Миколаєві міська влада вирішила посилити карантин.