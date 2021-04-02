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02 квітня 2021, 15:59 315

У Миколаєві можуть зупинити громадський транспорт: влада міста назвала умови

02 квітня 2021, 15:59 315
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Також можуть призупинити роботу дитсадків
Також можуть призупинити роботу дитсадків
Фото з відкритих джерел
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Регіональна комісія з надзвичайних ситуацій рекомендувала Миколаєву посилити карантин з 3 квітня й обмежити роботу транспорту.

Як пише RegioNews, про це повідомив голова Миколаївської обладміністрації Віталій Кім.

Зазначається, що комісія рекомендувала Миколаєву дозволити роботу громадського транспорту тільки вранці і ввечері за графіком: з 6:30 до 9:00 і з 16:30 до 19:00.

"Якщо ми не відпрацюємо ситуацію, не зменшимо показники найближчим часом, транспорт будемо зупиняти взагалі — з наступних вихідних", — заявив Кім.

Також рекомендується заборонити роботу ярмарків і торговельних вуличних майданчиків, зокрема торгівлю з машин і причепів.

Крім того, рекомендують призупинити роботу дитсадків.

Нагадаємо, у Миколаєві міська влада вирішила посилити карантин.

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