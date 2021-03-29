Терехов бреше, що контролює ситуацію з COVID-19. Локдаун неминучий, - депутат

У Терехова спотворюють статистику з COVID-19, щоб не вводити жорсткий карантин

У Терехова спотворюють статистику з COVID-19, щоб не вводити жорсткий карантин

У своїх публічних виступах в. о. мера Харкова Ігор Терехов "нахабно бреше про те, що COVID абсолютно керований, а завантаження лікарень 75%".

Про це заявила в своєму Facebook депутат Харківської міської ради від фракції "Слуги Народу" Аліна Мустафаєва, передає RegioNews.

За її словами, хворих людей везуть до лікарні інших міст за 50 км від Харкова і це буде тривати до тих пір, "поки обласні стаціонари не заповнено на 100% і везти людей буде нікуди... а Ігор Олександрович цих проблем не бачить".

Аліна Мустафаєва впевнена, що локдаун неминучий, а "вони (міська влада, - ред.) тримають статистику на тому рівні, який їм потрібен, щоб не ввели жорсткий карантин".

Мустафаєва закликає колег підписати депутатське звернення, на ім'я Терехова про необхідність підтримки бізнесу в умовах, що склалися, оскільки на її звернення міська влада не реагує, мотивуючи нестачею грошей у міському бюджеті.

Водночас міська влада, за словами Мустафаєвої, збирається на півмільйона гривень закупити та встановити в харківських дворах турніки.

Річ, напевно, потрібна. Чистити килими потрібно, але ви мене вибачте... От у нас є все, все чудово і прекрасно... у нас ще одного фонтану не вистачає і килими ніде почистити. А так у нас все просто зашибісь. А ось за будь-якого іншого питання у нас грошей немає, бюджету не вистачає. І при чому Терехов сам їздить по цим дворах, під'їздах, бачить яка дупа відбувається і все одно ми витрачаємо гроші не зрозуміло на що", - каже Мустафаєва.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Харкові витратили кілька мільйонів на мобільні бригади, а Терехов їх розпустив.

14 березня Терехова розкритикували за агітацію у Харкові під час загострення COVID-19. Секретар міської ради в розпал пандемії брав участь у масових святкуваннях.

Крім того, повідомлялося, що через гуляння, влаштовані Тереховим, в Харкові стрибок захворюваності ковідом.

Після цього в міськраді Харкова звернулися в прокуратуру через гуляння на Масляну, влаштованих Тереховим.