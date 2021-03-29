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29 березня 2021, 14:35 152

Терехов бреше, що контролює ситуацію з COVID-19. Локдаун неминучий, - депутат

29 березня 2021, 14:35 152
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У своїх публічних виступах в. о. мера Харкова Ігор Терехов "нахабно бреше про те, що COVID абсолютно керований, а завантаження лікарень 75%".

Про це заявила в своєму Facebook депутат Харківської міської ради від фракції "Слуги Народу" Аліна Мустафаєва, передає RegioNews.

За її словами, хворих людей везуть до лікарні інших міст за 50 км від Харкова і це буде тривати до тих пір, "поки обласні стаціонари не заповнено на 100% і везти людей буде нікуди... а Ігор Олександрович цих проблем не бачить".

Аліна Мустафаєва впевнена, що локдаун неминучий, а "вони (міська влада, - ред.) тримають статистику на тому рівні, який їм потрібен, щоб не ввели жорсткий карантин".

Мустафаєва закликає колег підписати депутатське звернення, на ім'я Терехова про необхідність підтримки бізнесу в умовах, що склалися, оскільки на її звернення міська влада не реагує, мотивуючи нестачею грошей у міському бюджеті.

Водночас міська влада, за словами Мустафаєвої, збирається на півмільйона гривень закупити та встановити в харківських дворах турніки.

Річ, напевно, потрібна. Чистити килими потрібно, але ви мене вибачте... От у нас є все, все чудово і прекрасно... у нас ще одного фонтану не вистачає і килими ніде почистити. А так у нас все просто зашибісь. А ось за будь-якого іншого питання у нас грошей немає, бюджету не вистачає. І при чому Терехов сам їздить по цим дворах, під'їздах, бачить яка дупа відбувається і все одно ми витрачаємо гроші не зрозуміло на що", - каже Мустафаєва.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Харкові витратили кілька мільйонів на мобільні бригади, а Терехов їх розпустив.

14 березня Терехова розкритикували за агітацію у Харкові під час загострення COVID-19. Секретар міської ради в розпал пандемії брав участь у масових святкуваннях.

Крім того, повідомлялося, що через гуляння, влаштовані Тереховим, в Харкові стрибок захворюваності ковідом.

Після цього в міськраді Харкова звернулися в прокуратуру через гуляння на Масляну, влаштованих Тереховим.

Також лікарі Харкова відзначають, що в. о. мера Харкова Ігор Терехов не знає профілів лікарень міста.

коронавірус карантин гроші бюджет Харків медики Ігор Терехов

 
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