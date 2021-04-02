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02 квітня 2021, 15:50 8

У лікарнях Одеси критична ситуація з вільними COVID-ліжками

02 квітня 2021, 15:50 8
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У місті залишилося 26 вільних ліжок для хворих на коронавірус
У місті залишилося 26 вільних ліжок для хворих на коронавірус
Рixabay
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У медичних закладах Одеси залишилося 26 вільних ліжок для хворих на коронавірус. При цьому дорослими пацієнтами з COVID-19 зайняті 639 ліжок, дітьми - 28.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради, пише RegioNews.

У мерії зазначають, що за даними на 2 квітня, на лікуванні в міській клінічній інфекційній лікарні перебувають 303 пацієнти з COVID-19, із них 76 осіб - у стані середньої тяжкості. У тяжкому стані перебувають 227 пацієнтів, з них три особи підключені до апаратів ШВЛ у режимі СІПАП. За минулу добу в інфекційну лікарню доправили 35 осіб із підозрою на COVID-19.

80 пацієнтів з лабораторно підтвердженим COVID-19 проходять лікування в МКЛ №1, 73 особи - у МКЛ №10, 115 осіб - у міській лікарні №5, 68 пацієнтів - у міській лікарні №8, 28 дітей - у дитячій міській лікарні №3.

За інформацією Одеського обласного лабораторного центру МОЗ, на 2 квітня в Одеській області зареєстровано 110 479 випадків COVID-19. З них 51 498 осіб - жителі Одеси.

Раніше повідомлялося, що в Одесі планують запровадити суворий карантин за прикладом Києва.

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