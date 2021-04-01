14:50  01 квітня
В Україні завершилася цьогорічна кампанія декларування
14:49  01 квітня
У Києві можуть продовжити жорсткий карантин і після 16 квітня, - КМДА
18:26  01 квітня
На Донбасі за добу шість обстрілів, один військовий отримав поранення
UA | RU
UA | RU
01 квітня 2021, 21:59 4

КМДА пояснила, хто і як може отримати спецпропуск на транспорт

01 квітня 2021, 21:59 4
Читайте также на русском языке
З 5 квітня у столиці починає діяти суворий локдаун
З 5 квітня у столиці починає діяти суворий локдаун
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Спеціальні пропуски на проїзд громадський транспорті Києва будуть діяти до 16 квітня, КМДА затвердила спеціальні правила їх отримання.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації, передає RegioNews.

Спецперепустка має містити назву підприємства, прізвище, ім’я, по-батькові та посаду особи, яка її отримує, мокру печатку підприємства та підпис керівника цієї установи.

Спеціальна перепустка для проїзду в громадському транспорті дійсна за умови пред’явлення службового посвідчення або паспорту, або посвідчення водія та наявності у особи засобів індивідуального захисту та оплаченого проїзду”, - розповіли в КМДА.

Спецперепустки будуть видаватися виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури.

Для їх отримання керівники підприємств та організацій мають надіслати лист на ім'я директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

У ньому треба вказати назву підприємства, обґрунтування необхідності отримання спецперепусток і їх кількість, реквізити підприємства та контактну особу для отримання спецперепусток.

За результатами розгляду листа контактну особу буде повідомлено про місце та час отримання спеціальних пропусків.

Нагадаємо, Київ з 5 квітня вводить жорсткий локдаун, обмеження діятимуть до 16 квітня.

Київ карантин КМДА транспорт перепустка

У Миколаєві міська влада вирішила посилити карантин: що заборонять
01 квітня 2021, 21:01
COVID-ситуація покращилася: на Закарпатті можуть скасувати "червону” зону
01 квітня 2021, 19:30
Розікрали $500 тисяч: у Венедіктової назвали причину обшуків в АРМА
01 квітня 2021, 18:54
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Брудний Харків: Терехов відкриє під вибори нове звалище сміття за 1,2 млрд
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі публікації »
Віталій Бала
Ігор Попов
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua