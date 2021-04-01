КМДА пояснила, хто і як може отримати спецпропуск на транспорт

З 5 квітня у столиці починає діяти суворий локдаун

З 5 квітня у столиці починає діяти суворий локдаун

Фото: із відкритих джерел

Спеціальні пропуски на проїзд громадський транспорті Києва будуть діяти до 16 квітня, КМДА затвердила спеціальні правила їх отримання.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації, передає RegioNews.

Спецперепустка має містити назву підприємства, прізвище, ім’я, по-батькові та посаду особи, яка її отримує, мокру печатку підприємства та підпис керівника цієї установи.

Спеціальна перепустка для проїзду в громадському транспорті дійсна за умови пред’явлення службового посвідчення або паспорту, або посвідчення водія та наявності у особи засобів індивідуального захисту та оплаченого проїзду”, - розповіли в КМДА.

Спецперепустки будуть видаватися виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури.

Для їх отримання керівники підприємств та організацій мають надіслати лист на ім'я директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

У ньому треба вказати назву підприємства, обґрунтування необхідності отримання спецперепусток і їх кількість, реквізити підприємства та контактну особу для отримання спецперепусток.

За результатами розгляду листа контактну особу буде повідомлено про місце та час отримання спеціальних пропусків.

Нагадаємо, Київ з 5 квітня вводить жорсткий локдаун, обмеження діятимуть до 16 квітня.