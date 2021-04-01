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01 квітня 2021, 21:01 3

У Миколаєві міська влада вирішила посилити карантин: що заборонять

01 квітня 2021, 21:01 3
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У транспорт міста будуть впускати за перепустками
Фото: із відкритих джерел
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У Миколаєві запроваджують додаткові карантинні заходи через складну епідемічну ситуацію, пов'язану зі зростанням захворюваності на коронавірус.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, передає RegioNews.

Регіональна і міська комісії з питань ТЕБ та НС ухвалили низку рішень про введення додаткових карантинних заходів. А саме: з 3 квітня транспорт працюватиме з 6:30 до 09:00 і з 16:30 до 19:00. При цьому для проїзду треба обов'язково мати не тільки пропуск, а й документи, що посвідчують особу. В інший час громадський транспорт не ходитиме", - розповів Сєнкевич.

За його словами, дитячі садки продовжують працювати, але приймають дітей у тих батьків, які працюють.

Старші класи (5-11) після канікул повертаються на дистанційне навчання. Початкова школа (1-4 класи) після канікул до 11 квітня теж буде навчатиметься дистанційно.

Міський голова додав, що Миколаївська область залишається в червоній зоні, адже там перевищено епідемічний поріг майже на 20%, показник рівня госпіталізації становить понад 108 осіб на 100 тис. населення при нормі до 60.

Завантаженість ліжок із киснем становить майже 70%, при нормі до 65%.

Нагадаємо, раніше Миколаїв посилив карантин до 4 квітня, щоб збити нову хвилю хвороби.

коронавірус карантин Миколаїв горсовет Олександр Сєнкевич

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