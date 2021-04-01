У Миколаєві міська влада вирішила посилити карантин: що заборонять
У Миколаєві запроваджують додаткові карантинні заходи через складну епідемічну ситуацію, пов'язану зі зростанням захворюваності на коронавірус.
Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, передає RegioNews.
Регіональна і міська комісії з питань ТЕБ та НС ухвалили низку рішень про введення додаткових карантинних заходів. А саме: з 3 квітня транспорт працюватиме з 6:30 до 09:00 і з 16:30 до 19:00. При цьому для проїзду треба обов'язково мати не тільки пропуск, а й документи, що посвідчують особу. В інший час громадський транспорт не ходитиме", - розповів Сєнкевич.
За його словами, дитячі садки продовжують працювати, але приймають дітей у тих батьків, які працюють.
Старші класи (5-11) після канікул повертаються на дистанційне навчання. Початкова школа (1-4 класи) після канікул до 11 квітня теж буде навчатиметься дистанційно.
Міський голова додав, що Миколаївська область залишається в червоній зоні, адже там перевищено епідемічний поріг майже на 20%, показник рівня госпіталізації становить понад 108 осіб на 100 тис. населення при нормі до 60.
Завантаженість ліжок із киснем становить майже 70%, при нормі до 65%.
Нагадаємо, раніше Миколаїв посилив карантин до 4 квітня, щоб збити нову хвилю хвороби.