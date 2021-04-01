Розікрали $500 тисяч: у Венедіктової назвали причину обшуків в АРМА

Зловмисники вивели гроші на підставі фальшивих судових рішень

Зловмисники вивели гроші на підставі фальшивих судових рішень

Фото: gp.gov.ua

В Агентстві по розшуку та менеджменту активів (АРМА) сьогодні, 1 квітня, пройшли 50 обшуків за фактами заволодіння 500 тисячами доларів.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, передає RegioNews.

Відомо, що обшуки проходили одночасно у Києві та Київській області.

За даними слідства, учасники організованої групи, до складу якої входили чиновники Агентства, а також особи, які здійснюють адвокатську діяльність, у листопаді-грудні 2020 року привласнили гроші, які були доказами у низці кримінальних справ на загальну суму понад 500 тис доларів.

Зловмисники перерахували гроші на підставі підроблених судових рішень на банківські рахунки людей, які не є учасниками кримінальної справи.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення учасникам організованої групи про підозру за фактами шахрайства, заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем та підроблення документів (ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України)”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1 квітня правоохоронці навідалися до керівництва АРМА з обшуками.