COVID-ситуація покращилася: на Закарпатті можуть скасувати "червону” зону

Суворі обмеження на території регіону були запроваджені ще 8 березня

Суворі обмеження на території регіону були запроваджені ще 8 березня

Фото: із відкритих джерел

У Закарпатській області вперше за останній тиждень кількість пацієнтів, які подолали коронавірус, перевищує кількість госпіталізованих. Обласна адміністрація сподіваєтьсЯ, що обмеження “червоної” зони скасують.

Про це у Facebook повідомив перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький, передає RegioNews.

Вперше за останній тиждень кількість виписаних перевищує кількість госпіталізованих. Якщо позитивна динаміка спостерігатиметься й надалі, ми зможемо розраховувати на те, що Державна комісія ТЕБ та НС розгляне можливість віднести Закарпаття до помаранчевої зони”, - заявив Білецький.

За його словами, в області ліжка забезпечені киснем на 79%, у так званому "ковідному” ліжкофонді є вільних 1000 місць.

Станом на 1 квітня в області було виявлено 651 новий випадок хвороби, 22 людини померли.

Нагадаємо, раніше в Ужгороді під стінами ОДА проти карантину мітингують підприємці.