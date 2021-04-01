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01 квітня 2021, 19:30 6

COVID-ситуація покращилася: на Закарпатті можуть скасувати "червону” зону

01 квітня 2021, 19:30 6
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Фото: із відкритих джерел
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У Закарпатській області вперше за останній тиждень кількість пацієнтів, які подолали коронавірус, перевищує кількість госпіталізованих. Обласна адміністрація сподіваєтьсЯ, що обмеження “червоної” зони скасують.

Про це у Facebook повідомив перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький, передає RegioNews.

Вперше за останній тиждень кількість виписаних перевищує кількість госпіталізованих. Якщо позитивна динаміка спостерігатиметься й надалі, ми зможемо розраховувати на те, що Державна комісія ТЕБ та НС розгляне можливість віднести Закарпаття до помаранчевої зони”, - заявив Білецький.

За його словами, в області ліжка забезпечені киснем на 79%, у так званому "ковідному” ліжкофонді є вільних 1000 місць.

Станом на 1 квітня в області було виявлено 651 новий випадок хвороби, 22 людини померли.

Нагадаємо, раніше в Ужгороді під стінами ОДА проти карантину мітингують підприємці.

коронавірус карантин заява Закарпаття ОДА червона зона

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