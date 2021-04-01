КГГА объяснила, кто и как может получить спецпропуск на транспорт

С 5 апреля в столице начинает действовать строгий локдаун

С 5 апреля в столице начинает действовать строгий локдаун

Фото: из открытых источников

Специальные пропуска на проезд в общественном транспорте Киева будут действовать до 16 апреля, КГГА утвердила специальные правила их получения.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, передает RegioNews.

Спецпропуск должен содержать название предприятия, фамилию, имя, отчество и должность лица, которое его получило, мокрую печать предприятия и подпись руководителя этого учреждения.

Специальный пропуск для проезда в общественном транспорте действителен при предъявлении служебного удостоверения или паспорта или водительского удостоверения и наличии у лица средств индивидуальной защиты и оплаченного проезда", - рассказали в КГГА.

Спецпропуска будут выдаваться исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.

Для их получения руководители предприятий и организаций должны прислать письмо на имя директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

В нем надо указать название предприятия, обоснование необходимости получения спецпропусков и их количество, реквизиты предприятия и контактное лицо для получения спецпропусков.

По результатам рассмотрения письма контактное лицо будет уведомлено о месте и времени получения специальных пропусков.

Напомним, Киев с 5 апреля вводит жесткий локдаун, ограничения будут действовать до 16 апреля.