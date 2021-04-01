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01 квітня 2021, 20:01 160

Результати виборів на Івано-Франківщині оголосять 2 квітня - голова ОВК

01 квітня 2021, 20:01 160
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Рішення про перерахунок бюлетенів із деяких ДВК прийняли через велику кількість помилок
Рішення про перерахунок бюлетенів із деяких ДВК прийняли через велику кількість помилок
Фото: із відкритих джерел
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В Івано-Франківській області окружна виборча комісія № 87 прийняла протоколи від усіх дільниць, результати виборів, імовірно, оголосять 2 квітня.

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на голову ОВК Андрія Лозинського, передає RegioNews.

За його словами, члени виборчої комісії планують здійснити перерахунок до кінця доби 1 квітня.

Ми не знаємо, наскільки затягнеться процедура перерахунку голосів. Може і до завтра цю процедуру проводитимемо. Попередньо є 20 дільниць, думаю, що ми сьогодні мали б впоратися з процесом перерахунку голосів", - сказав Лозинський.

Він додав, що рішення про перерахунок бюлетенів із деяких ДВК було прийняте, оскільки було зафіксовано багато помилок.

Вони стосуються кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені і кількості виборців, які були внесені у списки. Також цифри не сходилися по скриньках.

Нагадаємо, вранці 1 квітня озброєні спецназівці ввірвались в приміщення виборчої комісії на Прикарпатті.

Раніше ЦВК змінила голову виборчої комісії на окрузі №87 вдруге за два дні.

31 березня ОВК відновила роботу і зразу ж взяла "тайм-аут”.

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