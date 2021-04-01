14:50  01 квітня
В Україні завершилася цьогорічна кампанія декларування
14:49  01 квітня
У Києві можуть продовжити жорсткий карантин і після 16 квітня, - КМДА
08:11  01 квітня
Російські найманці здійснили низку провокацій на Донбасі
UA | RU
UA | RU
01 квітня 2021, 14:33 163

В СБУ пояснили, чому ОВК № 87 оточили спецпризначенці

01 квітня 2021, 14:33 163
Читайте также на русском языке
За останню добу правоохоронці отримали 4 повідомлення про замінування та 3 повідомлення про захоплення заручників
За останню добу правоохоронці отримали 4 повідомлення про замінування та 3 повідомлення про захоплення заручників
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

Будівлю окружної виборчої комісії № 87 у Надвірній Івано-Франківської області оточили спецпризначенці у зв’язку із проведенням заходів для “недопущення спроб дестабілізації ситуації, порушення громадського спокою та вчинення правопорушень в  ході проміжних виборів до Верховної Ради".

Про це повідомляє Українська правда із посиланням на пресслужбу СБУ, передає RegioNews.

Упродовж останньої доби до правоохоронних органів надійшло 4 повідомлення про замінування та 3 повідомлення про захоплення заручників на об'єктах ОВО №87. Усі ці повідомлення були перевірені та виявилися неправдивими. За фактом завідомо неправдивого повідомлення про загрозу життю і безпеці громадян буде відкрито кримінальне провадження”, - заявили в СБУ.

Там кажуть, що такі події свідчать про можливі спроби дестабілізувати ситуацію навколо виборів у окрузі №87. Саме тому СБУ прийняла рішення разом із органами Нацполіції взяти під охорону об'єкти округу №87.

Як повідомляє рух "Чесно", спецпризначенці зайшли у приміщення близько 6 ранку і вивели всіх, хто не має відношення до виборчого процесу. Залишилися лише члени ДВК, членів ОВК на місці не було.

Нагадуємо, засідання, за законом, безперервне, але члени ОВК його перервали. Близько 11:00 ми зафіксували, що приміщення ОВК оточили спецпризначенці. Окрім цього, будівлю оточили автівками. Члени ОВК прийшли в 11:30 і розпочали роботу”, - повідомляють спостерігачі.

Нагадаємо, вранці 1 квітня озброєні спецназівці ввірвались в приміщення виборчої комісії на Прикарпатті.

вибори СБУ Івано-Франківськ Прикарпаття ОВК спецназ силовики

Озброєні спецназівці ввірвались в приміщення виборчої комісії на Прикарпатті
01 квітня 2021, 12:01
Нелегальний експорт деревини: СБУ викрила схему на мільйони
01 квітня 2021, 11:36
Гордон вважає, що найбільші шанси стати мером Харкова у Добкіна
01 квітня 2021, 11:05
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Брудний Харків: Терехов відкриє під вибори нове звалище сміття за 1,2 млрд
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі публікації »
Віталій Бала
Ігор Попов
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram