В СБУ пояснили, чому ОВК № 87 оточили спецпризначенці

За останню добу правоохоронці отримали 4 повідомлення про замінування та 3 повідомлення про захоплення заручників

За останню добу правоохоронці отримали 4 повідомлення про замінування та 3 повідомлення про захоплення заручників

Фото: Facebook

Будівлю окружної виборчої комісії № 87 у Надвірній Івано-Франківської області оточили спецпризначенці у зв’язку із проведенням заходів для “недопущення спроб дестабілізації ситуації, порушення громадського спокою та вчинення правопорушень в ході проміжних виборів до Верховної Ради".

Про це повідомляє Українська правда із посиланням на пресслужбу СБУ, передає RegioNews.

Упродовж останньої доби до правоохоронних органів надійшло 4 повідомлення про замінування та 3 повідомлення про захоплення заручників на об'єктах ОВО №87. Усі ці повідомлення були перевірені та виявилися неправдивими. За фактом завідомо неправдивого повідомлення про загрозу життю і безпеці громадян буде відкрито кримінальне провадження”, - заявили в СБУ.

Там кажуть, що такі події свідчать про можливі спроби дестабілізувати ситуацію навколо виборів у окрузі №87. Саме тому СБУ прийняла рішення разом із органами Нацполіції взяти під охорону об'єкти округу №87.

Як повідомляє рух "Чесно", спецпризначенці зайшли у приміщення близько 6 ранку і вивели всіх, хто не має відношення до виборчого процесу. Залишилися лише члени ДВК, членів ОВК на місці не було.

Нагадуємо, засідання, за законом, безперервне, але члени ОВК його перервали. Близько 11:00 ми зафіксували, що приміщення ОВК оточили спецпризначенці. Окрім цього, будівлю оточили автівками. Члени ОВК прийшли в 11:30 і розпочали роботу”, - повідомляють спостерігачі.

Нагадаємо, вранці 1 квітня озброєні спецназівці ввірвались в приміщення виборчої комісії на Прикарпатті.