Довибори на 87 окрузі: ОВК відновила роботу і зразу ж взяла "тайм-аут”

Новопризначений голова комісії та 18 членів склали присягу

Новопризначений голова комісії та 18 членів склали присягу

Фото: Суспільне

Окружна виборча комісія округу №87 на Прикарпатті відновила роботу після того, як ЦВК вдруге змінила її склад.

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

Новообраний голова ОВК Андрій Лозинський від партії "Голос" після складання присяги оголосив паузу, щоб провести інвентаризацію протоколів.

Комісія має ознайомитися з протоколами і постановами, а також місцем, де зберігається документація від дільниць.

Ми хочемо звірити кількість виборчих дільниць, які були прийняті ОВК, кількість дільниць, які були відправленні на уточнення та ті, які були відправленні на перерахунок голосів. Таким чином ми визначимо кількість виборчих дільниць, які необхідно ще прийняти. Ми готові працювати постійно", — сказав Андрій Лозинський.

Він зазначив, що є розбіжності щодо кількості виборчих дільниць, які були прийняті окружною виборчою комісією, і кількістю тих, які є на сайті ЦВК. Це стало причиною уточнення

Лозинський говорить, що не може сказати, що ця ситуація є втручанням у виборчий процес. Зараз комісія опрацьовує приблизно 80 протоколів, які раніше прийняла. Дані із 14 дільниць чекають на уточнення.

Під приміщенням ОВК зібралися прихильники кандидатів Олександра Шевченка та Василя Вірастюка, між ними стоїть кордон поліції.

Нагадаємо, ЦВК знову змінила голову виборчої комісії на окрузі №87 - уже вдруге за два дні.