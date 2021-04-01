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01 апреля 2021, 20:01 46

Результаты выборов на Франковщине будут объявлены 2 апреля - глава ОИК

01 апреля 2021, 20:01 46
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Решение о пересчете бюллетеней с некоторых УИК приняли из-за большого количества ошибок
Решение о пересчете бюллетеней с некоторых УИК приняли из-за большого количества ошибок
Фото: из открытых источников
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В Ивано-Франковской области окружная избирательная комиссия № 87 приняла протоколы от всех участков, результаты выборов, вероятно, объявят 2 апреля.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на председателя ОИК Андрея Лозинского, передает RegioNews.

По его словам, члены избирательной комиссии планируют провести пересчет до конца суток 1 апреля.

Мы не знаем, насколько затянется процедура пересчета голосов. Может и до завтра эту процедуру будем проводить. Предварительно есть 20 участков, думаю, что мы сегодня должны справиться с процессом пересчета голосов", - сказал Лозинский.

Он добавил, что решение о пересчете бюллетеней с некоторых УИК было принято, поскольку было зафиксировано много ошибок.

Они касаются количества избирателей, получивших избирательные бюллетени и количества избирателей, внесенных в списки. Также цифры не сходились по урнам.

Напомним, утром 1 апреля вооруженные спецназовцы ворвались в помещение избирательной комиссии на Прикарпатье.

Ранее ЦИК сменила председателя избирательной комиссии на округе №87 второй раз за два дня.

31 марта ОИК возобновила работу и сразу же взяла "тайм-аут".

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