Результаты выборов на Франковщине будут объявлены 2 апреля - глава ОИК
В Ивано-Франковской области окружная избирательная комиссия № 87 приняла протоколы от всех участков, результаты выборов, вероятно, объявят 2 апреля.
Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на председателя ОИК Андрея Лозинского, передает RegioNews.
По его словам, члены избирательной комиссии планируют провести пересчет до конца суток 1 апреля.
Мы не знаем, насколько затянется процедура пересчета голосов. Может и до завтра эту процедуру будем проводить. Предварительно есть 20 участков, думаю, что мы сегодня должны справиться с процессом пересчета голосов", - сказал Лозинский.
Он добавил, что решение о пересчете бюллетеней с некоторых УИК было принято, поскольку было зафиксировано много ошибок.
Они касаются количества избирателей, получивших избирательные бюллетени и количества избирателей, внесенных в списки. Также цифры не сходились по урнам.
Напомним, утром 1 апреля вооруженные спецназовцы ворвались в помещение избирательной комиссии на Прикарпатье.
Ранее ЦИК сменила председателя избирательной комиссии на округе №87 второй раз за два дня.
31 марта ОИК возобновила работу и сразу же взяла "тайм-аут".