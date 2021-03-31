15:28  31 березня
У приватних клініках Івано-Франківська з’явилася вакцина Pfizer - Марцінків
15:01  31 березня
Кабмін погодив кандидатури заступників голів Полтавської та Львівської ОДА
08:11  31 березня
Бойовики ігнорують режим "тиші" на Донбасі: зафіксовано 8 порушень за добу
UA | RU
UA | RU
31 березня 2021, 14:18 10

ЦВК знову змінила голову виборчої комісії на окрузі №87 - уже вдруге за два дні

31 березня 2021, 14:18 10
Читайте также на русском языке
Попередній голова ОВК очолював її одну добу
Попередній голова ОВК очолював її одну добу
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Центральна виборча комісія змінила голову окружної виборчої комісії одномандатного виборчого округу №87 (Івано-Франківська область), який є представником партії "Голос".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ЦВК.

Розглянувши відповідне подання Політичної Партії "ГОЛОС” про заміну членів ОВК, Комісія внесла зміни до складу окружної виборчої комісії ОВО № 87 (Івано-Франківська область), утвореної відповідно до постанови ЦВК від 5 лютого 2021 року № 45, - йдеться в повідомленні.

Вказаним рішенням ЦВК замінила голову цієї окружної виборчої комісії та одного із її членів.

На підставі поданих документів ЦВК достроково припинила повноваження члена ОВК Олексія Остроухова від "Голосу" та включила до її складу й призначила головою Андрія Лозинського.

Крім того, ЦВК припинила повноваження члена ОВК Євгенія Павлусенка та включила до складу виборчкому Віктора Децика.

Як повідомлялося, учора ЦВК замінила голову ОВК №87 та трьох членів комісії. Зазначені члени комісії не з’явилися на засідання.

Тим часом в ОВК №87 на Івано-Франківщині блокується підрахунок голосів. Під приміщенням ОВК натовп, всередині – невідомі.

вибори Прикарпаття ЦВК ОВК Голос

Кошулинський заявляє про масові порушення на окрузі №87 і вимагає перевиборів
31 березня 2021, 11:44
Особа з подвійним громадянством не може бути нардепом – Стефанчук про Аксьонова
31 березня 2021, 11:12
На Прикарпатті зник голова комісії, "слуги" вирушили в регіон слідкувати за ситуацією
31 березня 2021, 08:41
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Хто рулить особливими дорученнями "швидкозростаючого" Чернишова
Всі публікації »
Віталій Бала
Ігор Попов
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua