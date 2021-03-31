ЦВК знову змінила голову виборчої комісії на окрузі №87 - уже вдруге за два дні

Попередній голова ОВК очолював її одну добу

Попередній голова ОВК очолював її одну добу

Фото з відкритих джерел

Центральна виборча комісія змінила голову окружної виборчої комісії одномандатного виборчого округу №87 (Івано-Франківська область), який є представником партії "Голос".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ЦВК.

Розглянувши відповідне подання Політичної Партії "ГОЛОС” про заміну членів ОВК, Комісія внесла зміни до складу окружної виборчої комісії ОВО № 87 (Івано-Франківська область), утвореної відповідно до постанови ЦВК від 5 лютого 2021 року № 45, - йдеться в повідомленні.

Вказаним рішенням ЦВК замінила голову цієї окружної виборчої комісії та одного із її членів.

На підставі поданих документів ЦВК достроково припинила повноваження члена ОВК Олексія Остроухова від "Голосу" та включила до її складу й призначила головою Андрія Лозинського.

Крім того, ЦВК припинила повноваження члена ОВК Євгенія Павлусенка та включила до складу виборчкому Віктора Децика.

Як повідомлялося, учора ЦВК замінила голову ОВК №87 та трьох членів комісії. Зазначені члени комісії не з’явилися на засідання.

Тим часом в ОВК №87 на Івано-Франківщині блокується підрахунок голосів. Під приміщенням ОВК натовп, всередині – невідомі.