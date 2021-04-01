Цієї п’ятниці знову відбудеться засідання РНБО - ЗМІ
Засідання відбудеться 2 квітня після двотижневої перерви
Засідання відбудеться 2 квітня після двотижневої перерви
Рада національної безпеки та оборони України (РНБО) цієї п’ятниці знову збереться на засідання.
Про це повідомляє Українська правда, передає RegioNews.
Джерела видання, які обізнані відносно питання підготовки засідання, стверджують, що РНБО збереться 2 квітня.
Незалежні одне від одного джерела підтвердили "Українській правді", що цієї п’ятниці у другій половині дня відбудеться засідання РНБО”, - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що наразі не відомо про порядок денний засідання, і які конкретно рішення будуть обговорюватися.
Нагадаємо, 19 березня Рада нацбезпеки запровадила санкції щодо 19 компаній з надрокористування. Також РНБО ініціювала аудит усіх дозволів на надрокористування, які видавалися від 1994 року.
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