В эту пятницу снова состоится заседание СНБО - СМИ

Заседание состоится 2 апреля после двухнедельного перерыва

Заседание состоится 2 апреля после двухнедельного перерыва

Фото: из открытых источников

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в эту пятницу снова соберется на заседание.

Об этом сообщает Украинская правда, передает RegioNews.

Источники издания, знакомые с вопросами подготовки заседания, утверждают, что СНБО соберется 2 апреля.

Независимые друг от друга источники подтвердили "Украинской правде", что в эту пятницу во второй половине дня состоится заседание СНБО", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что пока не известно о повестке дня заседания, и какие конкретно решения будут обсуждаться.

Напомним, 19 марта Совет нацбезопасности ввел санкции в отношении 19 компаний по недропользованию. Также СНБО инициировал аудит всех разрешений на недропользование, которые выдавались от 1994 года.