В эту пятницу снова состоится заседание СНБО - СМИ
Заседание состоится 2 апреля после двухнедельного перерыва
Заседание состоится 2 апреля после двухнедельного перерыва
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в эту пятницу снова соберется на заседание.
Об этом сообщает Украинская правда, передает RegioNews.
Источники издания, знакомые с вопросами подготовки заседания, утверждают, что СНБО соберется 2 апреля.
Независимые друг от друга источники подтвердили "Украинской правде", что в эту пятницу во второй половине дня состоится заседание СНБО", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что пока не известно о повестке дня заседания, и какие конкретно решения будут обсуждаться.
Напомним, 19 марта Совет нацбезопасности ввел санкции в отношении 19 компаний по недропользованию. Также СНБО инициировал аудит всех разрешений на недропользование, которые выдавались от 1994 года.
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